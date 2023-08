"Breaking Bad"-Star Mark Margolis ist tot

Share this with email

Wie sein Sohn mitteilte, ist der "Breaking Bad"-Star Mark Margolis am Donnerstag im Alter von 83 im Mount Sinai Hospital in New York City nach kurzer Krankheit verstorben. In Erinnerung bleiben wird Margolis wohl insbesondere den Serien-Fans durch dessen Rolle in "Breaking Bad" als stummer Bösewicht Hector Salamanca.

Der Schauspieler wurde 1939 in Philadelphia geboren. Schon in seiner Jugend begeisterte sich Margolis für die Schauspielerei und zog aus diesem Grund nach New York. Über die Jahre folgten zahlreiche große Filmproduktionen und Theaterauftritte. Erste Bekanntheit erlangte er im Jahr 1983 als Shadow in Brian De Palmas, "Scarface". Danach folgten Auftritte in "Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv" zusammen mit Jim Carey, sowie in mehreren Filmen von Darren Aronofsky, wie "Requiem for a Dream" oder "Black Swan".

Von 2008 bis 2013 verkörperte Margolis den Hector Salamanca - einen im Rollstuhl sitzenden Bösewicht in der Kultserie "Breaking Bad". Besonders markant daran: Seine Figur konnte nicht sprechen. Durch diese Rolle wurde Margolis im Jahr 2012 für einen Emmy als bester Gastdarsteller in einer Drama-Serie nominiert. Auch im Ableger von "Breaking Bad" mit dem Namen "Better Call Saul" ist der Schauspieler zu sehen.