Blues’n’Jazz Rallye sorgte für lebhaftes Treiben in der Hauptstadt

Der Musikmarathon lockte am Samstagabend Tausende Menschen in die Altstadt Luxemburgs. So schön lässt es sich zu Saxofonklängen und Gitarrenriffs feiern.

Während am vergangenen Wochenende der Blues Express in Lasauvage und im Fond-de-Gras Halt machte, zog das Blues’n’Jazz Rallye am Samstagabend Tausende Musikfans und Feierlustige in die Altstadt Luxemburg. Im Pfaffenthal, im Stadtgrund und in Clausen spielten 40 Musiker und Bands auf verschiedenen Open-Air-Bühnen und in unterschiedlichen Bars, Cafés und Locations wie dem Scott’s Pub oder dem Café des Artistes.

Mit dabei waren sowohl internationale als auch lokale Musiker und Gruppen – unter anderem De Läb, Daniel Migliosi und Arthur Possing.

LW-Fotograf Alain Piron mischte sich unter die Menge und hielt die schönsten Momente des Abends mit seiner Kamera fest.

1 / 15 Die belgische Band LüpaGangGang. Foto: Alain Piron

2 / 15 Der aus Nigeria stammende Keziah Jones war zweifelsohne der Highlight des Blues und Jazz Festivals. Foto: Alain Piron

4 / 15 Bei den Klängen der Band Free Lab konnte man nicht still stehen. Foto: Alain Piron

5 / 15 Foto: Alain Piron

6 / 15 Im "Scott's Pub" konnte man ebenfalls Musik vom Feinsten geniessen. Foto: Alain Piron

7 / 15 Die luxemburgische Band Heavy Petrol konnte man im Liquid Pub erleben. Foto: Alain Piron

8 / 15 Das Daniel Migliosi 6tet spielte im Melusina. Foto: Alain Piron

9 / 15 Kid Colling mit seinem Blues Trio wusste zu begeistern. Foto: Alain Piron

10 / 15 Im "Café des Artistes" herrschte ausgelassene Stimmung bei guter Musik. Foto: Alain Piron

11 / 15 Foto: Alain Piron

13 / 15 Im Hof der Abtei Neumünster traten mehrere Bands auf. Foto: Alain Piron

14 / 15 Foto: Alain Piron

