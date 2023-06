Arch Enemy spielen ausverkaufte Metal-Masterclass in Esch

Mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bot der Sonntagabend nicht unbedingt die perfekten Rahmenbedingungen, die man sich für eine ausverkaufte Death Metal-Show wünscht. Eine lange Schlange, die sich bereits vor dem Einlass durch die Avenue du Rock'n Roll in Belval zieht, beweist aber, dass die Headbang-Fraktion aus der Großregion bereit ist, ihren Genre-Helden in die Sauna-artige Club-Atmosphäre der kleinen Rockhal zu folgen.

Ad Infinitum-Frontfrau Melissa Bonny konnte stimmlich durchaus überzeugen.

Als Anheizer im wahrsten Sinne des Wortes fungiert Ad Infinitum mit einem gefälligen Symphonic Metal-Cocktail, der allerdings zu großen Teilen vom Background-Tape kommt. Das solide instrumentale Fundament von Drummer Niklas Müller, Bassist Korbinian Benedict und der Gitarren-Vertretung durch Hans Platz (Feuerschwanz) wird durch Orchester-Bombast, Background-Vocals und sogar Akustikgitarren vom Band ergänzt und büßt dadurch viel Live-Dynamik ein. Die gesangliche Leistung von Frontfrau Melissa Bonny inklusive beeindruckenden Wechseln in Growl-Gesang ist dennoch beachtlich.

Um Probleme bei der Live-Dynamik muss sich der Hauptact Arch Enemy keine Sorgen machen. In der fast 30-jährigen Bandgeschichte konnten sich die Schweden um Ausnahme-Gitarrist Michael Amott mit unzähligen Live-Shows in der Death Metal-Szene einen beispiellosen Ruf erspielen. Besonderes Alleinstellungsmerkmal: die düsteren Death Metal-Growls kommen bei Arch Enemy seit dem Jahr 2000 aus den Stimmbändern einer Frau. Bis 2014 dirigierte die deutsche Sängerin Angela Gossow durch das Set, bevor die stimmgewaltige Kanadierin Alissa White-Gluz die Arch Enemy-Flagge übernahm und der Band seitdem zu immer größeren Höhenflüge verhilft.

Das Gitarren-Duo Michael Amott und Jeff Loomis shreddern sich nicht selten zweistimmig in den Solo-Himmel.

"Burgherr" Daniel Erlandsson trommelt schon seit den ganz frühen Jahren bei Arch Enemy.

Ausnahme-Gitarrist Michael Amott und Bassist Sharlee D'Angelo posen in der Rockhal um die Wette.







Von der ersten Konzertminute an wirken Arch Enemy wie ein Gegenentwurf zu modernen Bühnenshows. Drei langhaarige Instrumentalisten mit Flying V- und Explorer-Gitarren vor fast schon altmodisch wirkenden Verstärkerwänden und einer regelrechten Schlagzeug-Burg bringen die kleine Rockhal zum Beben. Der Sound wirkt organisch, die Drums massieren sich durch die Magengrube, die Gitarren quietschen und sägen, vom Tape kommt hier lediglich das ein oder andere Song-Intro. So muss eine Metalshow klingen.

Spätestens als die fast schon zierliche Frontfrau das Zepter übernimmt und zur überlebensgroßen Kapitänin des Arch Enemy-Schiffs wird, sind jegliche Zweifel an der Live-Macht des Quintetts verflogen. Alissa White-Gluz besticht durch ähnlich einschüchternde und gleichzeitig sympathische Frontmann-Qualitäten wie die ganz großen Metal-Ikonen, sei es Dickinson (Iron Maiden) oder Hetfield (Metallica). Auch das Luxemburger Publikum frisst der Kanadierin von der ersten Minute an aus der Hand. In dem oft sehr maskulin geprägten Genre wirkt es beinahe erfrischend, dass auch eine Frontfrau abseits von engelsgleichem Opern-Gesang eine regelrechte Referenz-Performance aufs Rockhal-Parkett zaubern kann.

Alissa White-Gluz lieferte in der Rockhal eine beeindruckende Growl-Performance ab.

Die Rockstar-Posen müssen auch im Death Metal sitzen.

Bei "Handshake With Hell" wechselt White-Gluz in eine Klargesang-Passage. Im restlichen Set dominieren allerdings die Death Metal-Vocals.

4 / 4 © FOTO: Elena Arens









Den Hauptfokus des aktuellen Sets legen die Schweden am Sonntagabend auf ihr aktuelles Werk „Deceivers“, welches sich auch live als eine regelrechte Masterclass des Metal-Songwritings entpuppt. Von Mitsing-Chören bei „Sunset Over The Empire“ über einen fast schon 80er-mäßigen Build-Up bei „Handshake With Hell“ bis hin zum melodischen Double-Bass-Fest „The Watcher“ wird die gesamte metallische Palette bedient und mit enormer Spielfreude und blitzsauberem Spiel verfeinert.

Auch auf zahlreiche alte Klassiker wird natürlich nicht verzichtet, entsprechend kocht die Stimmung bei Gassenhauern wie „We Will Rise“ oder „Nemesis“ nochmal besonders hoch. Generell ist das Luxemburger Publikum trotz Sauna-Temperaturen am Sonntagabend äußerst laut und aktiv. Immer wieder ziehen sich die Metal-typischen Moshpits durch die kleine Rockhal und die enorme Crowdsurfer-Frequenz bringt die Security vor der Bühne zusätzlich ins Schwitzen.

Die Band war mit der ausverkauften kleinen Rockhal offensichtlich zufrieden.

Zahlreiche Crowdsurfer brachten die Security zusätzlich ins Schwitzen.

Die Stimmung in der kleinen Rockhal war trotz Sauna-Temperaturen sehr gut.







Was für fachfremde Hörer befremdlich erscheinen mag, zeigt dem Kenner, dass Arch Enemy in Luxemburg genauso abgeliefert haben, wie es sich für eine gelungene Metalshow gehört. Virtuose Musiker, krachender Sound und eine fast schon ikonische Führungspersönlichkeit genügen, um auch das sonst eher defensive Luxemburger Publikum in eine kleine Metal-Armee zu verwandeln, selbst bei fast schon tropischen Temperaturen. Der Instagram-Post auf Luxemburgisch (!) belegt, dass die Band wohl auch Spaß am Sonntagabend in Esch/Alzette hatte.

