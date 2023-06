Änder Bruns ist tot, er war das Gedächtnis der Festung Luxemburg

Im Alter von nur 65 Jahren ist Änder Bruns gestorben. Wie kein anderer kannte er die Geschichte der Festung Luxemburg, und mit ihm verlieren nicht nur Freunde der Festung, sondern auch Historiker, Archivare, Forscher und Museumsverwalter einen liebenswerten Menschen, der sich über viele Jahre ein sehr profundes Wissen über die Festung Luxemburg angeeignet hatte. Änder Bruns war zwar kein gelernter Historiker, hatte aber als anerkannter Spezialist der Militärgeschichte den Eintritt in die Welt der Wissenschaft gefunden.

Zunächst war er als Beamter im Oberbaudienst der Eisenbahn tätig und forschte über lange Zeit ehrenamtlich über die Festung Luxemburg. Er war ein diskreter Mensch und machte nie viel Aufhebens über all das, was er über Schießscharten, Garnisonen, Kasematten und Redouten wusste.

Von 2011 bis 2018 war er dann wissenschaftlicher Assistent am Museum Dräi Eechelen/Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg, beide angesiedelt beim Nationalmuseum für Geschichte und Kunst in Luxemburg. Zuletzt war der nun Verstorbene auch im Nationalarchiv tätig, wo er die Archive über das 19. Jahrhundert erforschte und neu ordnete.

Fachgebiet Belagerung von 1684

André Bruns' Interesse galt der Bau- und Militärgeschichte der Festung Luxemburg. Seine Forschungsschwerpunkte waren die Bundesfestung 1815-1867, die Belagerung von 1684 und das Artillerie-, Ingenieur- und Pionierwesen, einschließlich der Karten und Pläne der Festung.

Viele Beiträge über das Gibraltar des Nordens stammen aus seiner Feder und wurden in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen publiziert. Auch hat er etliche Bücher als Autor und Co-Autor gezeichnet. In den Quellennachweisen vieler anderer Bücher und Kataloge über die Festung trifft man ebenfalls immer wieder auf seinen Namen.

Lesen Sie auch:In den Eingeweiden der Cité Judiciaire

Zuletzt hat Änder Bruns zusammen mit Gilles Genot, Kurator am Lëtzebuerg City Museum, die Stadtansicht Luxemburgs von Wenzel Callot aus dem Jahr 1753 unter dem Titel „Von Luxemburg nach Wien und wieder zurück“ neuveröffentlicht.

Bruns hat aber auch Museumsausstellungen kuratiert, etwa die viel beachtete Schau „1867 – Luxembourg ville ouverte“ im Musée Dräi Eechelen im Jahr 2017. Zudem war er ein begabter Führer durch die Festung und ihre geheimen Gänge, zu denen er sämtliche Schlüssel hatte, und über die er die große Geschichte genauso gut vermitteln konnte, wie die kleinen Geschichten am Rande.

Für den Verfasser dieses Nachrufes war André Bruns ein „Türöffner und Ideengeber“, das für die Ausarbeitung der Buchtrilogie „Top Secret - Auch das ist Luxemburg!“. Die erschien zwischen 2007 und 2009 bei Editions Saint-Paul; an ihr haben auch Luc Marteling, Claude Feyereisen und Marc Wilwert (Fotos) mitgearbeitet. Für drei Kapitel darin über die „Unterwelt Luxemburgs“ war André Bruns besonders gefragt. So auch für die Besichtigung des Fort Louvigny, in dem während des Kalten Krieges ein Bunker eingerichtet war.

Der Verstorbene war Gründungsmitglied, Präsident und zuletzt Bibliothekar der asbl. „D'Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg“, mit der er zusammen auch über viele Jahre für den Erhalt des Fort Thüngen gekämpft hatte, dem heutigen Festungsmuseum gleich neben dem Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, kurz Mudam.

Besichtigung mit Lesern, Verlegern und Autoren der Buchtrilogie „Top Secret - Auch das ist Luxemburg!“ einer der beschriebenen Kuriositäten der „Luxemburger Unterwelt“. André Bruns rechts. © FOTO: Marc Wilwert

Der unerwartete Tod von Änder Bruns ist ein herber Verlust für die wissenschaftliche Forschung über das nationale und internationale Festungserbe.