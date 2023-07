Amazon-Prime-Produktion überzeugt mit schwarzem Humor

Nichts für feinsinnige Gemüter: die wunderbar verrückte Serie „The Horror of Dolores Roach“. Eine politisch unkorrekte Komödie mit Tiefgang.

„The Horror of Dolores Roach“ entpuppt sich als eine schrille Serie, die mit viel Ironie ernsthafte Themen und Konflikte aufgreift. Foto: Amazon Prime Video

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Mischung machts immer öfter im harten, mit allen erdenklichen Bandagen um den zahlenden Zuschauer buhlenden Streaming-Geschäft. Dass dabei auch primärer Comedy-Anspruch mit einer gewissen Dosis Schockpotential durchaus verträglich sein kann, zeigt nun die herrlich überdrehte Amazon-Produktion „The Horror of Dolores Roach“.

Die Serie hat die gleiche bewegte Vorgeschichte wie ihre Titelheldin. Als One-Comedian-Theaterstück von Aaron Mark konzipiert und als Podcast-Adaptation für Spotify übernommen, hat sich die Geschichte schließlich zum Seriendrama entwickelt, ähnlich wie die zentrale Figur Dolores Roach von der naiven Gangsterbraut über die unschuldige Knast-Insassin zur abgebrühten Serienmörderin mutiert.

Lektionen aus dem Gefängnis

Nachdem sie 16 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hatte, kommt die dralle, gutmütige Dolores (Justina Machado) zurück in ihr New Yorker Viertel Washington Heights und steht gleich vor dem nächsten Problem. Nichts ist mehr dort, wie sie es verlassen hatte, angefangen bei ihrem zwielichtigen Freund Dominic, dem sie ihren Knast-Aufenthalt zu verdanken hatte und der nun unauffindbar ist.

Das Viertel präsentiert sich inzwischen schick und gentrifiziert, und wo Dolores sich einst so sehr zu Hause fühlte, rümpft man nun die Nase über sie. Doch Dolores hat im Gefängnis gelernt, mit Problemen umzugehen.

Nachdem ihr glücklicherweise in der Kellerwohnung eines früheren Bekannten, des Betreibers eines herunter gewirtschafteten Empanada-Geschäfts, Luis Batista (Alejandro Hernandez), Unterschlupf gewährt wurde, findet sie dank ihrer während der vergangenen 16 Jahre in der Massagekunst geübten magischen Hände schnell zurück ins Leben.

In kurzen, knapp 30-minütigen Episoden reihen sich viele, ebenso urkomische wie grotesk-makabre Situationen aneinander.

Doch der Schein trügt, und das Leben meint es dann doch nicht immer so gut mit ihr. Bald schon präsentiert sich in der Person des raffgierigen Ladenbesitzers die erste von vielen Hürden, die ihren Traum vom wiedergefundenen Glück drohen platzen zu lassen.

Dolores aber weiß sich in diesem wie in manch anderen Fällen zu helfen. Auch den feigen Verräter Dominic hat sie nicht vergessen, und bald schon wird die schäbige Kellerwohnung unter dem Empanada-Geschäft zum gefährlichsten Ort in Washington Heights.

Mörderische Zauberhände

In kurzen, knapp 30-minütigen Episoden reihen sich viele, ebenso urkomische wie grotesk-makabre Situationen aneinander, in denen Dolores sich immer wieder gegen unangenehme und allzu neugierige Zeitgenossen, die ihr absehbare Probleme bereiten würden, behaupten muss.

Sie tut dies mit den Mitteln, die man ihr im Gefängnis beigebracht hat, und mit den Händen, auf deren Zauberwirkung sie sich stets verlassen kann.

Hinter dem vordergründigen, stellenweise platten und nicht selten vulgären Humor, brillieren die Dialoge durch einfallsreichen Sprachwitz und Ironie.

Idealerweise findet sie dabei in Luis, der sich schon immer als kulinarischer Visionär unter dem Motto „Fleisch ist Fleisch und Wurst ist Wurst“ beweisen wollte, einen hilfreichen und verständnisvollen Partner, sodass das ohnehin reichlich pechschwarze Szenario auf der Massagebank sich in noch unvorstellbar schlimmere Dimensionen steigert.

Und plötzlich gehen auch die neuen Empanada-Kreationen – mit ganz spezieller Fleischfüllung – weg wie warme Semmeln …

Teigtaschen mit spezieller Füllung

„The Horror of Dolores Roach“ ist schrill und politisch unkorrekt, mit holprigem bis derben Sitcom-Humor, und besticht dann doch immer wieder mit raffinierten atmosphärischen Sprüngen und Kontrapunkten, die der Serie eine unkonventionelle Dynamik geben.

Lesen Sie auch:Die junge Adlige, die dem Patriarchat die Zähne zeigt

Hinter dem vordergründigen, stellenweise platten und nicht selten vulgären Humor, brillieren die Dialoge durch einfallsreichen Sprachwitz und Ironie. Dabei werden in subtiler bis offen provokanter Weise sozialer und politischer Konfliktstoff sowie insbesondere die Erbsünde der amerikanischen Gesellschaft, der allenthalben schwelende Rassismus und die damit einhergehenden Komplexe innerhalb der schwarzen und lateinamerikanischen Bevölkerung thematisiert.

Justina Machado schlüpft für die Amazon-Prime-Serie in die Hauptrolle der Dolores, die 16 Jahre unschuldig im Gefängnis verbrachte. Foto: Amazon Prime Video

Wie in den Teigtaschen von Luis Batista ist in dieser erfrischend unanständigen, durchgehend unterhaltsamen, wenn auch alles anders als ernst zu nehmenden Serie von den unvorstellbarsten Zutaten nahezu alles vorhanden.

Die Serie „The Horror of Dolores Roach“ ist in acht Episoden auf Amazon Prime Video abrufbar.