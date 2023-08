1848: Die Krise, die Luxemburg veränderte

Share this with email

War das Volk auf den Straßen? Skandierte es „Revolution“ und prangerte Missstände an, wie Tracy Chapman es in ihrem Song „Talkin’ bout a Revolution“ besang?

Symbolträchtig wurde die Schau „1848“ in den Nationalarchiven am 8. Juli um 18h48 eingeweiht. Kammer-Präsident Fernand Etgen sprach feierlich und in der für ihn typischen Märchenonkelmanier: „Das Parlament legt großen Wert auf die politische und historische Wissensvermittlung; deswegen schaffen wir ganz eng und gut mit Institutionen aus dem Bildungswesen und der Kultur zusammen.“

Unter der Leitung der Historikerin Marie-Paule Jungblut (Kuratorin) sei es gelungen, den Bogen zu spannen zwischen 1848 und heute, um zu zeigen, wie aus einer Krise eine neue freiheitliche Verfassung entstanden ist.

Chamber-Präsident Fernand Etgen sprach anlässlich der Einweihung der Ausstellung „1848 Revolutioun zu Lëtzebuerg“ in den Nationalarchiven auf der Terrasse des Gudde Wëllen. Foto: Sandra Packard

Kulturministerin Sam Tanson betonte, dass die in den Nationalarchiven entstandene Ausstellung nicht nur einen Einblick in die Verfassung(en) gebe, sondern auch einen Blick auf die sozialen Bedingungen der Zeit werfe. Hervorgehoben werde die extreme Armut in der damaligen Gesellschaft, um nachvollziehen zu können, wie es überhaupt zu der Verfassung gekommen sei, die die Weichen gestellt habe für die Gesellschaft, in der wir heute leben.

„1848 Revolutioun zu Lëtzebuerg“ – unter diesem markigen Titel wirft die Schau die Frage auf, ob damals ein wirklich revolutionärer Umbruch im Großherzogtum stattgefunden hat. Aus den Unruhen hervorgegangen ist die erste moderne, liberale Verfassung Luxemburgs, und es entstand die Abgeordnetenkammer (Chamber).

Die Ausstellung (Französisch/Deutsch) ist chronologisch aufgebaut. Der Ausgangspunkt: 1847 zählte Luxemburg 185.000 Einwohner; Kartoffeln bildeten die Ernährungsgrundlage. Anhand von historischen Dokumenten wird die politische und ökonomische Situation nachgezeichnet. Es sind Aktenberge von Gesetzestexten, die Köpfe historischer Gestalten wie de Blochausen (Kanzler), Eyschen (ein katholischer Notabler); ein altes Gewehr, aber auch historische Bilder und geografische Karten, die den Zustand des Großherzogtums in der Ausstellung veranschaulichen.

Blick in die Ausstellung „1848 Revolutioun zu Lëtzebuerg“ in den „Archives nationales de Luxembourg“ (AnLux) Foto: Sandra Packard

Das Großherzogtum befand sich 1848 in einer ökonomisch-sozialen Krise, angeheizt durch politische Aufstände und eine revolutionäre Welle im angrenzenden Ausland. Diese Ereignisse führten – auch aus Angst der Nomenklatur vor noch größeren sozialen Umwälzungen – zur neuen Verfassung, ohne freilich die sozialen Probleme zu lösen. Die wirtschaftliche Krise von 1845-47 trieb viele Luxemburger, insbesondere aus der Moselgegend in die Auswanderung.

Aufschlussreiche Audio-Stationen

Anhand von Audio-Stationen wird die einstige Machtfülle des Monarchen plastisch illustriert. Das Zensuswahlrecht schloss weite Teile der Bevölkerung von der parlamentarischen Mitbestimmung aus, zudem herrschte Pressezensur. In einem Auszug kann man die Bittstellung an den König-Großherzog, um ein neues zweites Presseorgan nachhören. Die Bitte wurde seiner Zeit harsch abgeschmettert.

An der Audio-Station „Kontroversen“ können die Besucher wählen, ob sie etwa dem „Schulterschluss der Regierung gegen den Apostolischen Vikar“, der „Zensur des König-Großherzogs“ oder „dem Schulkampf“ folgen wollen. Klickt man auf das Kapitel „Vendelin Jurion redet Tacheles“, so hört man: „Der Handel und die Industrie werden in den engen Grenzen, die sie einschnüren, erstickt. Wir zahlen enorme Steuern auf ausländische Produkte; diese Steuern verschlingen das, was den Wohlstand des Volkes ausmacht (...).“

Die revolutionären Ideen im angrenzenden Ausland, vor allem in Frankreich, schwappten sukzessive auch nach Luxemburg.

Die revolutionären Ideen im angrenzenden Ausland, vor allem in Frankreich, schwappten sukzessive auch nach Luxemburg. Unter dem Titel „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ ist in roten Lettern an einer Tafel zu lesen: „Trotz Polizeiüberwachung können Metternich und die Vertreter der Restauration Europa nicht mehr in den Zustand vor der Französischen Revolution zurückversetzen. Karl Marx entwickelt sich in den 1840er Jahren von einem resoluten Republikaner zu einem eisernen Klassenkämpfer.“ Für die politischen Machthaber Europas ist die Revolutionshauptstadt Paris zu Beginn des Jahres 1848 der Ort par excellence, von wo aus sich das umstürzlerische Gedankengut verbreitete. Am 22. Februar 1848 nimmt die Revolution von dort ihren Lauf ... An einer Wand werden aus Pappe die Köpfe revolutionärer Gallionsfiguren vorgeführt: Engels, Tedesco (Autor des proletarischen Katechismus) und Marx.

Ein Gespenst ging um in Europa: Revolutionäre Bewegungen rund um die Revolutionshauptstadt Paris, nebst den Köpfen der Gallionsfiguren. Foto: Sandra Packard

Flugblatt mit sozialen Forderungen

Dabei finden sich in der Ausstellung nur wenige Dokumente, die von wirklich revolutionären Umtrieben in den damaligen Grenzen des Großherzogtums künden. So etwa ein Flugblatt mit sozialen und politischen Forderungen, das vom 12. auf den 13. März 1848 an Straßenecken der Hauptstadt ausgehängt und unter den Türen durchgeschoben wurde.

Die Besucher werden in den Archiven dazu angehalten, sich einzubringen und zu urteilen, ob aus ihrer Sicht 1848 eine „wahre“ Revolution in Luxemburg stattgefunden hat. – Die verteilten roten Aufkleber-Punkte ergeben kein klares Bild, die Tendenz liegt bei einem „Nein“.

Die neue Verfassung wird gefeiert

Wie bei einem Memory-Spiel kann man schließlich die Köpfe von Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft entdecken, die in der ersten Abgeordnetenkammer vertreten waren. Durch Umklappen der Tafeln mit den Porträts kann man die Namen und einen Satz ihrer Vita nachlesen, etwa: „Neumann Bernard: Canton Clervaux – Juge au tribunal, 30 ans en 1848“. In einer Ecke sind die wichtigsten Artikel der Verfassung von 1848 nachzulesen. So der Gleichheits-Artikel, Artikel 12, nach dem erstmals die Standesunterschiede aufgeboben wurden, aber auch die Religionsfreiheit, bekräftigt durch Artikel 20.

Auch das von Théodore de la Fontaine, genannt Dicks, Sohn eines Regierungsbeamten gedichtete Lied „D’Vulleparlament am Grengewald“, in dem der Dichter fünfzehn Regierungsbeamte verulkte, findet man nebst Zuordnung der Parlamentarier zu den jeweiligen Vögeln.

Rätselraten wie bei einem Memory-Spiel: Kultur-und Justizministerin Sam Tanson und Chamber-Präsident Fernand Etgen erkunden die Ausstellung nach der Eröffnung. Foto: Sandra Packard

Durch den engen Gang der „Archives nationales de Luxembourg“ (AnLux) tasten sich die Besucher so gewissermaßen vor in die Gegenwart; am Ende des langen Tunnels steht verheißungsvoll die vor Kurzem in Kraft getretene neue Verfassung. Parlamentarismus erscheint hier als Fortschritt und wird veranschaulicht durch Ausschnitte von Debatten aus der Chamber.

So befasst sich die Ausstellung mit den ersten parlamentarischen Arbeiten, der Umsetzung der Verfassungsgrundsätze in die Praxis sowie der Frage, wie die Verfassung bis zu ihrer aktuellen Version, die am 1. Juli 2023 in Kraft getreten ist, immer wieder an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst wurde.

1848 als Zäsur

Deutlich wird: Das politische und administrative System wurde in seinen Grundzügen 1840 geboren. Der König-Großherzog setzte eine Verfassung durch, die ihm die maßgeblichen Machtbefugnisse sicherte. Doch der Monarch war weit weg in „La Haye“ und ließ sich nur selten in Luxemburg blicken.

Erschwert wurde die Situation zudem dadurch, dass Luxemburg formell noch dem Deutschen Bund angehörte. So sollte König-Großherzog Wilhelm, der III., als er 1849 den Thron bestieg, die liberale Verfassung infrage stellen, indem er sich auf die Weisungen des Deutschen Bundes stützte.

Durch den engen Gang der „Archives nationales de Luxembourg“ tasten sich die Besucher vor in die Gegenwart. Foto: Sandra Packard

Die Rolle des Parlaments und seine Befugnisse ist eine der großen Fragen, die im Jahr 1848 aufkam. Die Abgeordnetenkammer (Chamber) ist zweifellos eine der großen institutionellen Gewinnerinnen der Revolution. An einer Tafel werden die drei Verfassungen: 1848, 1856 und 1868 miteinander verglichen – was leider eher verwirrt, als die Unterschiede klar herausstellt.

Das Jahr 1848 markiert eine Zäsur, nicht zuletzt, weil die Bürger Luxemburgs ihren Willen über Wahlen ausdrücken können, die sukzessive demokratischer wurden. Obwohl das Frauenwahlrecht im Großherzogtum erst 1919 eingeführt wurde (und damit 25 Jahre früher als in Frankreich!) – sollte das 1848 eingeführte politische System formal nicht mehr viel mit der bis dahin herrschenden Oligarchie zu tun haben.

In einem Glaskasten sind Fotos von fast allen weiblichen Abgeordneten der luxemburgischen Kammer zu sehen. Foto: Sandra Packard

Die Lehrerin Marguerite Thomas-Clement war von 1919 bis 1931 die erste weibliche Abgeordnete. Es sollte jedoch bis 1974 dauern, bis Colette Flesch (DP), die Vorsitzende einer politischen Gruppe wurde. Im Juli 2023 zählt das 60 Mitglieder umfassende Parlament 21 weibliche Abgeordnete (etwa 35 Prozent). In einem Glaskasten sind Fotos von fast allen weiblichen Abgeordneten zu sehen.

Beteiligung wird großgeschrieben

Bürgerbeteiligung wird auch am Schluss großgeschrieben. So können die Besucher durch Aufkleben eines roten Punktes die für sie bedeutenden politischen Fragen wählen, in denen ihrer Meinung nach heute Handlungsbedarf herrscht ... Auf die Frage nach den wichtigsten Problemen, mit denen Luxemburg heute konfrontiert ist, dominiert klar der Wohnungsbau (Logement), dicht gefolgt von dem Topos „Bildung, Beschäftigung und Renten“.

Die Schau lässt die Frage offen, ob eine wirkliche Revolution in Luxemburg stattgefunden hat. Klar wird: „Die Revolution“ von 1848 war gemessen an anderen Revolutionen moderat; dennoch bewirkte sie ein politisches Erwachen der Bevölkerung und legte den Grundstein für ein modernes parlamentarisches System. Dabei folgt sie etwas unhinterfragt einer Fortschrittsgeschichtsschreibung, wie sie bei zeithistorischen Ausstellungen pädagogisch Mode ist. Ansonsten liefert sie eine Fülle an zeithistorischen Dokumenten, über die sich die Besucher selbst ihr eigenes Bild machen können.

Begleitend ist ein Katalog entstanden, der sich hervorragend zur Vertiefung eignet. In 16 Kapiteln werden darin Aspekte behandelt, die in der Ausstellung nur angerissen werden. Jedes Kapitel des dem Historikers Änder Bruns, der die Ausstellung entscheidend mitgeprägt hat und vor Kurzem verstorben ist, gewidmeten Katalogs wird eingeleitet durch ein Ausstellungsdokument. So steht am Anfang (am Vorabend der Revolution) ein in der Form des „Vaterunser“ verfasstes Spottgedicht auf den König.

Neben den interaktiven Stationen und Hörstationen steht mit „Luxembourg Revolution Trail 1848“ ein Audio-Guide zur Verfügung, über den auch die Stadtgeschichte der angrenzenden Bauten erkundet werden kann.