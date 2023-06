Die örtliche Polizei von Ajman, im Norden des Landes, veröffentlichte Aufnahmen des Gebäudes, dessen Fassade über Dutzende Etagen in Flammen stand. Möglicherweise handelte es sich um die Brand der Gebäudedämmung. Opfer wurden nicht gemeldet. Alle Bewohner sollen das Gebäude rechtzeitig verlassen haben, so die Polizei. Die Flammen wurden schließlich von der Feuerwehr gelöscht, heißt es in einer Erklärung. In demselben Gebäudekomplex soll bereits 2016 ein Großbrand ausgebrochen sein, berichteten lokale Medien. © Reuters