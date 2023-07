„Wir sind im Krieg“

Der tödliche Schuss in der Pariser Banlieue bringt die Probleme in den Vorstädten wieder ans Licht. Aber auch den Rassismus in der Polizei.

Das Video, das die Wut der Jugendlichen in den französischen Banlieues anheizt, dauert nur wenige Sekunden. Zu sehen ist, wie zwei Polizisten mit ihrer Waffe im Anschlag in der Pariser Vorstadt Nanterre einen gelben Mercedes kontrollieren. Und wie einer der Beamten mit dumpfer Stimme sagt: „Erschieß ihn“. Als das Auto losfährt, ertönt ein Knall und der 17-jährige Nahel, der am Steuer sitzt, stirbt durch einen Schuss in den Brustkorb.

Unerklärlich und unentschuldbar

Sicher hätte der Jugendliche, der keinen Führerschein hatte, den Sportwagen nicht fahren dürfen. Doch nichts rechtfertigt die tödliche Reaktion des Polizisten, der ganz offensichtlich nicht bedroht wurde. Selbst Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Tod Nahels als „unerklärlich und unentschuldbar.“

Was wäre gewesen, wenn es das Video nicht gegeben hätte?

Was wäre gewesen, wenn es das Video nicht gegeben hätte? Das fragen sich viele Jugendliche seit dem brutalen Vorfall in Nanterre. Für sie dokumentiert die Aufzeichnung einer Passantin in extremer Form das, was sie jeden Tag in der Banlieue erleben. Seit Jahren schon berichten sie von willkürlichen Kontrollen durch die Polizei, die sie oft hart anfasst. Der Soziologe Sebastian Roché spricht von „systemischer Diskriminierung“, denen vor allem junge Männer aus den Maghreb-Ländern oder dem südlichen Afrika ausgesetzt seien. Sie würden von der Polizei deutlich öfter kontrolliert und schlechter behandelt als andere. „Gegen Angehörige von Minderheiten wird brutaler vorgegangen“, sagt der Autor des Buches „La Nation inachevée“ (Die unvollendete Nation), das das Verhältnis zwischen Vorstadt-Jugend und Polizei untersucht.

Ausweglosigkeit mündet in Aggression

Seit dem Tod Nahels erschüttern Randale, die Macron zur Absage seines Deutschland-Besuchs ab diesem Montag zwangen, die Städte Frankreichs. Jugendliche verwüsten Schulen, Rathäuser und Polizeikommissariate. Eine blinde Wut gegen den Staat bricht sich Bahn, die nicht allein mit der Diskriminierung der Bewohnerinnen und Bewohner der Banlieue zu erklären ist. Vielmehr scheint die Ausweglosigkeit, die die Nachfahren der Eingewanderten in den Problemvierteln seit Jahrzehnten empfinden, in Aggression umzuschlagen. Hunderte Polizistinnen und Polizisten wurden bereits verletzt. „Wir sind im Krieg“ erklärte die stramm rechte Polizeigewerkschaft Alliance und heizte die Stimmung damit weiter an.

Keine Gerechtigkeit, kein Frieden lautet die unmissverständliche Botschaft an die Adresse von Politik und Polizei. © FOTO: AFP

Die Bilder brennender Autos erinnern an das Jahr 2005, als schon einmal die Vorstädte brannten. Auch damals war der Tod zweier Jugendlicher der Auslöser gewesen: der 17-jährige Zyed und der 15-jährige Bouna hatten sich in Clichy-sous-Bois bei Paris auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformatorenhäuschen versteckt und waren dort an Stromschlägen gestorben. Drei Wochen lang dauerten die Unruhen, die zur Verhängung des Ausnahmezustands führten. Die Regierung fürchtet nun eine ähnliche Entwicklung.

Ich denke schon, dass die Jugendlichen eine gewisse Ungerechtigkeit spüren Christophe Korell Ex-Polizist

„Ich denke schon, dass die Jugendlichen eine gewisse Ungerechtigkeit spüren“, sagt der frühere Polizist Christophe Korell. „Aber das ist kein Grund, alles zu zerschlagen, Bibliotheken und Autos anzuzünden.“ Korell, der seine Polizeilaufbahn in der Pariser Vorstadt Asnières-sur-Seine begann, erinnert daran, dass die Banlieues auch die Orte mit der höchsten Kriminalität sind. Die Polizei tue sich schwer damit, zwischen Kriminellen und Nicht-Kriminellen zu unterscheiden, also jenen, die lediglich in der Banlieue lebten, weil sie sich kein anderes Viertel leisten könnten.

Die Orte mit der höchsten Kriminalität

Die Grünen-Chefin Marine Tondelier spricht nach dem Tod Nahels dagegen offen vom Rassismus der Polizei. Auch die UN-Menschenrechtskommission sieht einen Zusammenhang. „Das ist der Moment für das Land, um die Probleme des Rassismus und der rassistischen Diskriminierung unter den Sicherheitskräften ernsthaft anzugehen“, forderte Sprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf.

Bis jetzt wird die Diskriminierung nicht einmal in der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten thematisiert. Die täglichen Polizeikontrollen in der Banlieue werden nicht überwacht und auf Gewaltanwendung reagieren polizeiliche Kontrollinstanzen oft viel zu milde. Zahlreiche Untersuchungen gegen Polizisten, die während der Proteste der Gelbwesten 2018 Menschen mit Gummigeschossen verletzt hatten, verliefen im Sand.

Die lange tot geschwiegene Polizeigewalt wurde erst mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd im Mai 2020 in den USA zum großen Thema in Frankreich. „Wir alle wollen eine Polizei, die unserer Demokratie würdig ist. Eine Polizei, die die Bevölkerung unabhängig von ihrer Hautfarbe schützt“, forderte der Schauspieler Omar Sy wenige Tage nach dem Tod des Amerikaners in einer Petition auf der Plattform Change.org, die knapp 200.000 Menschen unterschrieben.

Ungewöhnlich klar äußerte sich auch der damalige Menschenrechtsbeauftragte Jacques Toubon zu einem Fall von Rassismus in der Polizei. Im Prozess gegen mehrere Polizisten, die in zwei Pariser Arrondissements über Jahre hinweg Jugendliche schwarzafrikanischer und maghrebinischer Herkunft beschimpft hatten, sprach Toubon von einem „systemischen“ Verhalten. Es handele sich um eine Anhäufung von Handlungsweisen und Stereotypen, die auf Personengruppen in ihrer Gesamtheit zielten. Die Beamten hatten die jungen Männer als „dreckiger Schwarzer“ oder „Scheiß-Nordafrikaner“ beschimpft.

Innenminister spricht von Einzelfällen

Doch den Vorwurf, dass der Rassismus der Polizei systemisch sei, will die Regierung nicht gelten lassen. Innenminister Gérald Darmanin sieht lediglich Einzelfälle, die verurteilt werden müssten. „Es gibt welche, die ausrasten“, sagte er auch nach dem Angriff auf den schwarzen Musikproduzenten Michel Zecler im Herbst 2020. Vier Beamten schlugen den damals 41-Jährigen in Paris krankenhausreif und beschimpften ihn rassistisch. Das Opfer selbst will die Worte „schmutziger Neger“ und „Ich werde dich fertig machen“ verstanden haben.

Man darf nicht denken, dass die Polizei allein alle Probleme der Gesellschaft lösen kann. Christophe Korell Ex-Polizist

Seit 2005 habe sich nichts geändert, bemerkt der Soziologe Sebastian Roché nach dem Tod Nahels bitter. Nicht für die Banlieues, in denen Macron zwar eine Ghettobildung erkennt, aber nur wenig dagegen unternimmt. Und auch nicht für die Polizei. „Wie viele Tote braucht es noch, bevor die Polizei reformiert wird?“, fragen prominente Gewerkschafterinnen, Menschenrechtler und Künstler am Samstag in einer Kolumne, die die Zeitung „Libération“ veröffentlichte. Die Polizei müsse sich ändern, fordert auch der frühere Polizist Korell, der inzwischen im Justizministerium arbeitet. „Aber man darf nicht denken, dass die Polizei allein alle Probleme der Gesellschaft lösen kann. Das ist nicht wahr.“