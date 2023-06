Wie „stille Feldpost“ Soldatenfrauen hoffen lässt

Angehörige von ukrainischen Kriegsgefangenen erhalten oft nur Informationen über den Verbleib ihrer Familienmitglieder über ehemalige Mitgefangene - so wie hier bei einem Gefangenenaustausch Ende Mai. © FOTO: Global Images Ukraine via Getty

Stille Post – das ist die Quelle, auf die Tamara Prozenko und Yevheniia Synelnyk angewiesen sind. Die Post kommt mit jedem Gefangenenaustausch. Da treffen die beiden jungen Frauen dann ukrainische Soldaten, die die Torturen russischer Kriegsgefangenschaft hinter sich haben, zeigen ihnen Fotos, fragen sie nach den Namen ihrer Lieben: Tamara nach dem ihres Verlobten, Yevheniia nach dem ihres Bruders.

Lesen Sie auch:Lukaschenko glaubt an Zugriff auf Atomwaffen

Sie versuchen an Information zu extrahieren, was geht. Tamaras Verlobter ist seit mehr als einem Jahr in Russland. Ebenso ist es Yevheniias Bruder. Beide Männer hatten in Mariupol gegen die russische Invasion gekämpft. Beide waren gefangen genommen worden, als Mariupol fiel. Und zu beiden gibt es seither keinen direkten Kontakt. Nur das, was sich über die stille Post in Erfahrung bringen lässt, dass ein Mitgefangener einen Namen gehört hat, dass jemand ihn einmal kurz gesehen habe, dass jemand gehört habe, dass er noch lebe. Es ist ein Puzzle. Eines aus Gerüchten, Hoffnungsschimmer, Schmerz und vor allem: vielen dunklen Flecken des Unwissens.

Genaue Zahl an Gefangenen unbekannt

Wie viele ukrainische Soldaten sich in russischer Kriegsgefangenschaft befinden, ist nicht bekannt. Viele sind es, soviel ist klar. Tausende. Unter welchen Bedingungen sie festgehalten werden, ist nur aus den Berichten freigelassener Soldaten bekannt. Die erzählen von Folter, von Isolation, von Schlägen, endlosen Verhören, Scheinexekutionen und miserabler Versorgung mit Nahrung, Wasser und Medizin. Einige heimkehrende Gefangene brachen in Tränen aus beim Anblick eines frischen Apfels.

Dabei ist die Behandlung von Kriegsgefangenen im Völkerrecht sehr klar geregelt. Eine strafrechtliche Verfolgung von Kriegsgefangenen wegen der Teilnahme an der kriegerischen Auseinandersetzung ist verboten, so sich diese nicht Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Vor allem aber: Verbrieft ist das Recht der Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (ICRC), Gefangene sowie die Einrichtungen, in denen sie festgehalten werden, zu besuchen.

Yevheniia Synelnyk (l.) und Tamara Prozenko (r.) versuchen verzweifelt an Informationen über den Verbleib ihrer Angehörigen zu gelangen. © FOTO: Stefan Schocher

Genau das aber passiert allem Anschein nach nicht. Tatsächlich berichten die allermeisten Angehörigen von ukrainischen Gefangenen in Russland, dass sie keinerlei Kontakt zu ihren Angehörigen hätten. Ja, nicht einmal eine Information darüber, ob ihre Angehörigen am Leben seien. Und bekannt ist auch, dass einige Soldaten angeklagt und auch verurteilt wurden. So etwa der ukrainische Menschenrechtsaktivist Maksym Butkevych, der bereits ein Jahr in Gefangenschaft ist und im März im besetzten Luhansk zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde.

„Wir können nicht miteinder kommunizieren“

Für Angehörige von Kriegsgefangenen ist das ICRC an sich der erste Anlaufpunkt, um über den Verbleib der Gefangenen informiert zu werden. Im Fall der Ukraine ist es aber vor allem der Punkt, an dem sich die Frustration kristallisiert. Tamara Prozenko erzählt, wie sie das ICRC angerufen habe, um Informationen über ihren Verlobten zu erhalten. Dabei sei es doch die Aufgabe des ICRC, sie über die Lage ihres Mannes zu informieren. Und als sie nach der Explosion im russischen Gefangenenlager Olenivka beim ICRC angerufen habe, um nach einer Liste von Toten und Verletzten zu fragen, da habe man ihr gesagt, sie solle doch selbst dort hinfahren und es herausfinden. Das ICRC habe keinen Zugang.

Lesen Sie auch:Xavier Bettel für Gespräche zwischen Selenskyj und Putin

Olenivka war ein Lager, in das die Gefangenen aus Mariupol gebracht wurden. Am 29. Juli explodierte ein Bau in dem Lager – alle Indizien deuten auf eine gezielte Sprengung hin. 50 Gefangene starben damals.

Tamara Prozenko sagt, das ICRC habe gesagt: „Ja, du kannst deinem Verlobten schon einen Brief schreiben, aber sie sagen dann auch, dass sie nicht garantieren können, dass sie ihn zustellen werden können.“ Vor einem Monat habe sie die Leute vom ICRC zum letzten Mal getroffen. Aber es sei sinnlos. „Wir können nicht miteinander kommunizieren.“

Unsere Teams haben Hunderte von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten besucht, aber wir wissen, dass es noch Tausende gibt, zu denen wir keinen Zugang haben. Internationales Komitee des Roten Kreuzes

Yevheniia Synelnyk wiederum weiß, dass ihr Bruder eine Verletzung hat. Er sei am Leben – das sei zumindest ihr Wissensstand. Und auch Tamara sagt: Sie habe gehört, dass ihr Verlobter so „50-50“ am Leben sei. Das hätten ihr Soldaten erzählt, die ihn in Gefangenschaft getroffen haben. Aber auch das ist bereits einige Monate her. Sie sagt: „Ich gehe davon aus, dass es schlimm um ihn steht.“

Kein ungehinderter Zugang zu den ukrainischen Kriegsgefangenen

Festgehalten werden ukrainische Gefangene in Russland in großer Zahl in Straflagern. Also in regulären Gefängnissen, in denen ein Trakt oder ein Stockwerk für ukrainische Gefangene reserviert ist. Das Problem ist vor allem aber auch, dass die Gefangenen allem Anschein nach sehr oft zwischen Einrichtungen verlegt werden – womit es praktisch verunmöglicht wird, Individuen zu lokalisieren. Yevheniias und Tamaras letzter Stand der Dinge über den Verbleib von Bruder und Verlobtem: Die beiden Männer dürften in Taganrog festgehalten werden. Aber auch das ist der Stand von vor rund sechs Monaten. Seither nichts. Nur ein am 6. Mai ausgetauschter Soldat, der von den beiden Männern gehört hat. Mehr aber auch nicht.

Lesen Sie auch:Warum sich das Weiße Haus in Sachen Russland bedeckt hält

Seitens der ICRC heißt es konkret zur Situation im Krieg Russlands gegen die Ukraine: Das ICRC sei „nicht in der Lage, die Bedingungen, unter denen Kriegsgefangene festgehalten werden, sowie den Zugang zu bestimmten Internierungsorten öffentlich zu erörtern“. Klar ist: Diskretion ist die zentrale Säule der Arbeit des ICRC, um überhaupt als unparteiische Organisation arbeiten zu können und Zugang zu beiden Seiten zu haben. Unparteilichkeit ist das allerhöchste Prinzip der Organisation. „Die Offenlegung von Informationen“ könne „den Zugang noch mehr einschränken und sich letztlich auf Kriegsgefangene und ihre Angehörigen auswirken“, so ein Diplomat. Nur, dass dieses Grundprinzip im Umgang mit Russland keine Wirkung zu zeigen scheint.

Seitens der ICRC heißt es offiziell so auch sehr allgemein: „Unsere Teams haben Hunderte von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten besucht, aber wir wissen, dass es noch Tausende gibt, zu denen wir keinen Zugang haben.“ Die Tatsache, dass man „keinen vollständigen, regelmäßigen und ungehinderten Zugang zu allen Kriegsgefangenen“ habe, sei „inakzeptabel“.

Dabei ist die Lage der Soldaten, die im Asow-Stahlwerk in Mariupol gekämpft hatten, besonders kritisch. Auch von ihnen sollen einige angeklagt oder mit Haftstrafen bedroht worden sein. Aber zumindest weiß man hier von den Dimensionen: Von den 2.500 gefangengenommenen Kämpfern sind mindestens 1.500 noch in russischer Gefangenschaft.