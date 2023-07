Wie der Nervenkrieg um ein Atomkraftwerk eskaliert

Russen und Ukrainer werfen sich gegenseitig vor, sie wollten das Atomkraftwerk Saporischschja in die Luft jagen. Experten halten die beschworene nukleare Katastrophe aber für unwahrscheinlich.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Auf einem der Reaktorblöcke sind doch „unbekannte Gegenstände“ aufgetaucht. Zahlreiche ukrainische Medien veröffentlichten gestern Fotos, die der US-Satellitenservice Planet Labs am Vortag über dem Atomkraftwerk Saporischschja geschossen hatte. Sie zeigen mehrere kleine weiße Punkte auf dem Dach des vierten Reaktorblocks des AKW Saporischschja.

Der Streit um einen mutmaßlichen Terrorschlag gegen das Kraftwerk, das russische Truppen seit März 2022 kontrollieren, geht weiter. Russen und Ukrainer werfen einander vor, die Anlage mit ihren sechs Reaktoren in die Luft jagen zu wollen. Ein Nervenkrieg mit schrillen Tönen. Aber viele Experten zweifeln an einer kontinentalen nuklearen Katastrophe.

Dieses von Planet Labs PBC aufgenommene Bild zeigt die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja, nachdem der Staudamm des Kraftwerks Kachowka in der Südukraine zuvor beschädigt worden war. Foto: AFP

Gegenseitige Anschuldigungen nicht neu

Am Dienstag erklärte der ukrainische Generalstab, die Russen hätten Gegenstände, „die Sprengsätzen ähneln“, auf den Außendächern des dritten und vierten Reaktorblockes platziert. Sie planten eine Provokation, um danach der Ukraine vorzuwerfen, sie habe das AKW bombardiert. Das offizielle Moskau konterte erbost.

Er hat sich ein möglichst haarsträubendes Ziel ausgesucht, um die ganze Welt zu erpressen. Wolodymyr Selenskyj Ukrainischer Präsident

„Buchstäblich in der Nacht des 5. Julis, in der Dunkelheit, wird die ukrainische Armee versuchen, das AKW Saporischschja mit Präzisionsferngeschossen und Kamikaze-Drohnen zu attackieren“, versicherte Renat Kartschaa, PR-Mann des Konzerns „Rosenergoatom“ im Staatsfernsehen. Dabei könnte Kiew auch Sprengköpfe einsetzen, die mit radioaktivem Müll geladen sind.

In der Nacht geschah nichts, am nächsten Tag aber legte die russische Außenamtsprecherin Maria Sacharowa nach: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe das AKW Saporischschja keineswegs aus Unkenntnis ins Visier genommen. „Er hat sich ein möglichst haarsträubendes Ziel ausgesucht, um die ganze Welt zu erpressen.“

Der Wahrheitsgehalt der gegenseitigen Vorwürfe ist kaum zu prüfen. Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, erklärte am Mittwoch, seine im AKW diensttuenden Mitarbeiter hätten keinerlei Minen oder Sprengstoff gefunden. Aber Grossi monierte auch, die Russen verwehrten ihnen den Zugang zu den Dächern der Reaktoren 3 und 4 sowie zu einem Teil der Turbinenhallen und des Kühlsystems.

Nur vage Indizien für nukleare Kriegsverbrechen

So klagen sich Russen und Ukrainer auf der Grundlage vager Indizien an: Die russische Presse ereifert sich über ein Merkblatt, das das ukrainische Gesundheitsministerium für den Fall einer Explosion im AKW herausgegeben hat. Während ukrainische Portale einen Sky News-Moderator zitieren, ein Teil der russischen Truppen hätte sich aus der Anlage zurückgezogen.

Beide Seiten betrachten so etwas als Beleg dafür, dass der Feind nukleare Kriegsverbrechen plant. Inzwischen spekuliert man fast täglich über die aktuelle Windrichtung und die wahrscheinlichen Bewegungen radioaktiver Luftmassen nach einer Reaktorexplosion.

Dabei halten viele Experten die Gefahr einer Kernschmelze im AKW Saporischschja eher für gering.

Experten glauben nicht an eine Katastrophe

Von den sechs Reaktoren dort sind seit 2022 fünf komplett ausgeschaltet, einer, der fünfte, arbeitet im Standby-Modus von 250 Grad Celsius. Laut dem Kiewer Atomexperten Wolodymyr Borisenko hat sich die Radioaktivität aller Brennstäbe inzwischen mehrtausendfach verringert, ihre Freisetzung durch Geschosseinschläge oder Explosionen werde nur einen Radius von wenigen Kilometern verseuchen.

Laut seinem Kollegen Mark Schelesnjak von der Universität Fukushima ist wenig wahrscheinlich, dass die Russen den fünften Reaktor erst hochfahren und dann das Kühlsystem demolieren. Das wäre der Schlimmstfall, der Reaktorkern könnte außer Kontrolle geraten.

Eine Apokalypse wird es nicht geben. Ludwig Litwinskij Ukrainischer Kernphysiker

„Aber eine Apokalypse wird es nicht geben“, sagt der ukrainische Kernphysiker Ludwig Litwinskij. Auch bei einer radioaktiven Explosion würde lediglich die Umgebung des Atommeilers in einer Reichweite von einem Dutzend Kilometern und bis zu 150 Kilometer in Windrichtung radioaktiv verschmutzt. Die Ufer des Dnipro, an dem die Anlage steht, dürften flussabwärts betroffen sein.

Aber der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko glaubt, tatsächlich seien die Russen darauf aus, die technischen Anlagen des AKWs Saporischschja zu zerstören, um das mit einer Gesamtleistung von sechs Gigawatt stärkste Stromkraftwerk Europas möglichst lange auszuschalten. „Ich vermute, die Russen haben die Hochspannungsleitungen unterminiert, die die Anlage mit dem ukrainischen Energiesystem verbinden“, sagt der Kiewer Energieexperte Gennadij Rjabzew. „Wenn sie aus dem AKW fliehen, werden sie vorher versuchen, diese Stromleitungen in die Luft zu jagen.“