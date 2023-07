Was Nawalny getan haben soll

Nawalnys Unterstützer kritisieren immer wieder, dass der Prozess nicht in einem Gerichtssaal abgehalten wird, sondern in der rund 260 Kilometer von Moskau entfernten Strafkolonie. Foto: AFP

Er sei angeklagt, Hass gegen die Vertreter der Staatsmacht und Sicherheitsdienste zu säen, gegen Richter und Mitglieder der Staatspartei, sagte Alexej Nawalny in seinem Schlusswort. „Nein, ich säe keinen Hass. Ich erinnere nur daran, dass der Mensch auf zwei Beinen steht: seinem Gewissen und seinem Verstand.“

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie hat in ihrem Plädoyer am Donnerstag für den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker weitere 20 Jahre Gefängnis gefordert. Nawalny, mehrfach verurteilt wegen angeblicher Wirtschaftsvergehen und Richterbeleidigung, ist zum ersten Mal als politischer Extremist angeklagt: unter anderem wegen „Bildung und Teilnahme an einer extremistischen Vereinigung“, „Aufruf zu extremistischer und terroristischer Tätigkeit“, „Finanzierung von Extremismus unter Ausnutzung seiner beruflichen Position“ oder „Rehabilitierung des Nazismus“ …

Der nicht-öffentliche Prozess in der Haftanstalt IK-6 bei Wladimir, wo Nawalny zurzeit Haftstrafen von insgesamt zwölfeinhalb Jahren absitzt, endet am 4. August mit der Urteilsverkündung.

Kein Einzelfall

Der liberale Korruptionsbekämpfer Nawalny ist kein Einzelfall. Urteile gegen mutmaßliche Terroristen, Extremisten und ihre Sympathisanten häufen sich in Russland. Und in der Staatsduma liegt ein neues Gesetz, das auch „Propaganda“ und „Rechtfertigung“ von Extremismus unter Strafe stellen wird. Menschenrechtler warnen, künftig könne jeder vor Gericht landen, der öffentlich abweichende Meinungen äußert.

Ein Berufungsgericht im westsibirischen Tjumen bestätigte Anfang der Woche eine dreijährige Haftstrafe für den 23-jährigen Kiril Martjuschew wegen Aufruf zu extremistischer Tätigkeit im Internet. Er hatte in seinem Telegram-Kanal „Nein zum Krieg“ die Todesstrafe für Beamten der Sicherheitskräfte zur Diskussion gestellt, die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anwenden. Im burjatischen Ulan-Ude landete ein Mann wegen seines eintätowierten Hakenkreuzes für zwei Jahre hinter Gittern.

Der tatarische Soziologe Iskender Jassawejew, der öffentlich gegen Putins „Kriegsspezialoperation“ in der Ukraine protestierte, kam mit einer Ordnungsstrafe davon, verlor aber seinen Job in der Moskauer Hochschule für Ökonomie. Und in der Wolga-Stadt Balakowo stehen fünf Zeugen Jehovas vor Gericht - wegen Teilnahme an einer extremistischen Organisation.

Nach Angaben des Obersten Gerichts wurden vergangenes Jahr 693 Russen als Extremisten verurteilt. Das russische Gesetz definiert Extremismus als „gewaltsame Veränderung der Verfassungsgrundlagen und der territorialen Unversehrtheit“ des Landes. Aber die Autoren der neuen Gesetzesinitiative in der Duma erklären deren Notwendigkeit mit Massenschiessereien: Haarsträubende Amokläufe in Schulen und Kindergärten hätten Dimensionen angenommen, die mit Extremismus vergleichbar seien. „Das stellt schon gezielte Tätigkeit dar, auch unter ausländischer Beteiligung.“

Einschüchterungsstrategie

Die Parlamentarier fordern, künftig ebenfalls die „öffentliche Rechtfertigung oder Propaganda von Extremismus“ oder „extremistischer Ideologie“ unter Strafe zu stellen, je nach Schwere des Vergehens mit Bußgeldern von umgerechnet 1.000 bis 3.000 Euro oder Haft bis zu fünf Jahren. „Es ist zu erwarten, dass der Wortlaut des Gesetzes auch in der Endfassung sehr breit und abstrakt gefasst sein wird“, sagt Sergej Dawidis, Memorial-Menschenrechtler für politische Gefangene.

Jeder, der den Mund aufmacht, soll sich dabei bewusst sein, dass es einen Strafrechtsparagrafen gibt, nach dem er für jede negative Aussage über das System belangt werden kann. Sergej Dawidis Memorial-Menschenrechtler für politische Gefangene

Und das mit Absicht. „Zurzeit riskiert jeder, der den Krieg in der Ukraine Krieg nennt, ein Strafverfahren. Aber ansonsten kann man Putin weiter einen Diktator nennen.“ Das missfalle der Staatsmacht, sie wolle den Raum für öffentliche Debatten weiter einschränken. „Jeder, der den Mund aufmacht, soll sich dabei bewusst sein, dass es einen Strafrechtsparagrafen gibt, nach dem er für jede negative Aussage über das System belangt werden kann.“

Davids befürchtet, dass auch Russen, die künftig online oder öffentlich Sympathie für Alexei Nawalny äußern, wie dieser hinter Gitter landen werden.