Was Biden beim NATO-Gipfel erwartet

Als die Kapelle des Königs beim Empfang auf Windsor Castle „The Starspangled Banner“ spielte, legte der Präsident die Hand auf Herz. Es dürfte einer der wenigen Wohlfühlmomente für Joe Biden gewesen sein, die ihn auf dieser Reise nach Europa erwarten. Obwohl auch das britische Königshaus nicht wirklich glücklich über die Entscheidung des 80-jährigen Präsidenten war, die Krönung King Charles zu schwänzen, demonstrierten die beiden bei ihrer ersten Begegnung am Sitz der Windsors Einigkeit.



Bei strahlendem Sonnenschein hatte Biden zuvor bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak die „grundsoliden“ Beziehungen zu Großbritannien gelobt. Dabei gab es hinter den Kulissen wohl einigen Abstimmungsbedarf über den Weg der Ukraine in die NATO und die Entscheidung Bidens, Streumunition an Kiew zu liefern.



Was Streumunition anrichtet Eine Streumunition besteht aus einem Behälter, der mit mehreren Bomben gefüllt ist. Wenn sie abgefeuert wird, öffnet sich die Streumunition im Flug und setzt die Bomben frei und verteilt sie über ein großes Gebiet. „Streubomben töten, verstümmeln und verursachen psychische Traumata“, gibt Handicap International Luxemburg zu bedenken: „Sie sind von Natur aus wahllos und stellen ein ernsthaftes Risiko für Zivilisten dar, da sie noch lange nach Beendigung des Konflikts Opfer fordern können“, wird Mehdi Magha, HI-Direktor, in einer Stellungnahme zitiert. Zivilisten würden auch mit 90 Prozent die große Mehrheit der Opfer darstellen; die Hälfte der getöteten oder verletzten Personen seien Kinder.

Verglichen mit dem zähen Widerstand der Türkei gegen eine Aufnahme Schwedens in die NATO und der Unzufriedenheit vieler zentraleuropäischer Verbündeter über das Zögern bei der Heranführung der Ukraine an das Bündnis, konnte Biden die Differenzen mit dem Vereinigten Königreich mit einem breiten Lächeln überspielen.



Das klang in der knappen Stellungnahme zu dem Telefonat Bidens mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan vom Sonntag ein wenig anders. Mit unterkühltem Ton hält das Weiße Haus den geäußerten Wunsch des Amerikaners fest, „Schweden so schnell wie möglich in der NATO willkommen zu heißen“. Nach Stand der Dinge wird es dazu nicht kommen, wenn die 31 Mitgliedstaaten an diesem Dienstag und Mittwoch im litauischen Vilnius zu ihrem Gipfel zusammentreffen werden.



Bei NATO-Beitritt Kriegspartei

Besonders knifflig wird es für Biden, der von Russland überfallenen Ukraine eine langfristige Sicherheitsperspektive zu geben, ohne die NATO unmittelbar zu einer Kriegspartei zu machen. In einem CNN-Interview vor seiner Abreise nach Europa nannte der Präsident einen baldigen NATO-Beitritt der Ukraine „verfrüht“. Er denke nicht, dass das Land „so weit für eine Mitgliedschaft ist“.



Das wird auch in Deutschland und Frankreich so gesehen, die das Alternativkonzept unterstützen, eine Sicherheitspartnerschaft nach dem Vorbild der zwischen den USA und Israel zu schaffen. Die Kooperation der beiden Länder beruht nicht auf einem direkten Verteidigungsbündnis, sondern einer Reihe formloser Absprachen, Kooperation der Geheimdienste und massiven Rüstungslieferungen.



Der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Jake Sullivan, erklärte an Bord der Air Force One, Biden werde seine Ideen mit den Verbündeten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besprechen. Das ist weniger, als sich dieser und seine Unterstützer im Baltikum, Polen und anderen zentraleuropäischen Staaten erhofft hatten. Aber genug, um der Ukraine eine Perspektive zu geben.



Außerdem will Biden für eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur in Europa sorgen, die unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2024 Bestand hätte. Dazu hat der amerikanische NATO-Befehlshaber in Europa, General Christopher Cavoli einen 4.000 Seiten starken Verteidigungsplan ausgearbeitet. Es wird erwartet, dass die Mitgliedsstaaten mit der ersten Generalüberholung ihrer militärischen Aufstellung in Europa seit Ende des Kalten Kriegs ein Signal an Wladimir Putin senden.