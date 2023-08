Waldbrände auf Teneriffa breiten sich rasch aus – mehrere Dörfer evakuiert

Share this with email

Ein Feuer hat im Naturpark des Vulkans Teide auf der kanarischen Insel Teneriffa einen Waldbrand verursacht. Am Mittwoch mussten vier Dörfer geräumt werden. Das Feuer sei sehr gefährlich und habe „enormes Potenzial“, sagte Rosa Davila, die Leiterin des Stadtrats von Teneriffa, im Radio. Betroffen sei vorwiegend der Corona Forestal Nationalpark. Dort gebe es viele Kiefern und Wälder. „Das Gelände ist steil und wir brauchen Flugzeuge zum Löschen.”

Davila erklärte, dass alle Zugänge zu den Bergen der Insel gesperrt wurden. Sie rief Einwohner und Besucher auf, die Waldgebiete nicht zu betreten, da die Gefahr bestehe, dass sich das Feuer weiter ausbreite. „Wir tun dies, um jegliche Zwischenfälle zu verhindern", sagte die Insel-Präsidentin.

1 / 6 Rauch steigt nahe des Teide auf Teneriffa auf. Foto: privat

2 / 6 Im Naturpark Corona Forestal ist ein Waldbrand ausgebrochen. Foto: privat

3 / 6 Der Waldbrand hat sich auf 300 Hektar ausgebreitet. Foto: privat

4 / 6 Mehrere Dörfer wurden evakuiert. Foto: @CabildoTenerife via REUTERS

5 / 6 In der Nacht auf Mittwoch hatte das Feuer in der Nähe des Vulkans Teide bereits eine Fläche von etwa 130 Hektar verwüstet. Foto: GERARDO IBELLI via REUTERS

6 / 6 Foto: Jan Ben via REUTERS













Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Bis Mittwochnachmittag hatte sich der Brand in der Nähe des Teide, dem höchsten Berg Spaniens, auf eine Fläche von 300 Hektar ausgebreitet. Laut Canarias Radio waren Lösch-Hubschrauber im Einsatz. Die Bewohner von Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafoña und Las Lagunetas wurden in Sicherheit gebracht. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sind 150 Feuerwehrleute und 50 Militärangehörige im Einsatz, um den Brand einzudämmen, der nach Angaben der Behörden mehr als einen Tag in Anspruch nehmen könnte.

Die Kanarischen Inseln hatten in der letzten Woche eine Hitzewelle erlebt. Die Rettungsdienste warnten vor der erhöhten Waldbrandgefahr durch die Trockenheit. In diesem Sommer löschten Feuerwehrleute eine Reihe von Waldbränden auf den Inseln Gran Canaria und La Palma, die zu den Kanaren gehören.

Die beiden Flughäfen auf Teneriffa waren laut Radio Canarias, das sich auf den spanischen Flughafenbetreiber Aena beruft, normal in Betrieb.