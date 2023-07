Von der Gëlle Fra nach Kiew: Mit dem Vëlo ins Kriegsgebiet

Es ist keine gewöhnliche Reise, die LW-Journalist Michael Merten angetreten hat. Nicht zum Vergnügen, nicht zur Belustigung, ja vielleicht noch nicht einmal für die eigene Bildung. Rund 3.500 Kilometer will der 39-Jährige Trierer mit dem Rad überwinden und dabei Geld für Hilfsorganisationen sammeln. In die erste Etappe ist er bereits gestartet. Punkt 10 Uhr an der Gëlle Fra, „dem Zeichen luxemburgischer Freiheitsliebe“, wie er sagt. Das Wetter an diesem Sommertag: eher durchwachsen. Das passt, denn sein Drahtesel wird ihn nicht etwa in den sonnigen Süden führen. Es geht nach Kiew, in die Hauptstadt der vom Krieg erschütterten Ukraine.

Michael Merten bei einer Probetour in den heimischen Weinbergen. © FOTO: Karsten Müller

Ausgerechnet die Ukraine! Ein halbes Jahr hat sich Merten akribisch darauf vorbereitet. Es ist nicht seine erste Tour dieser Länge. Vor genau zehn Jahren, am 1. Juli 2013, fuhr er von Trier aus in Richtung Rom, weiter nach Griechenland bis in den Norden Israels. „Als studierter Historiker wollte ich diese geschichtlich bedeutsamen Stätten im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.“ Fünf Jahre später dann die zweite Mammut-Strecke, die Donau entlang und einmal quer über den Balkan – angetrieben nur von der Kraft der eigenen zwei Beine und dem nächsten unvorhergesehenen Moment.

An viele kann sich der Grenzgänger auch nach zehn Jahren noch erinnern. „Als Radreisender habe ich den letzten Jahren immer herausragend gute Erfahrungen gesammelt. Ich bin nie bestohlen worden, im Gegenteil. Mir haben unterwegs wildfremde Menschen geholfen.“ Spontan erinnert Merten sich an einen Sturz am Kanal von Korinth. „Ich blieb mit dem Vorderreifen in einer Brückenrille hängen. Hinter mir fuhr ein Auto und Konstantin - so hieß der Fahrer - stieg sofort aus und fragte mich, ob alles okay ist“, berichtet er. „Er war sehr herzlich und hat mein kaputtes Vorderrad und mich zum nächsten Fahrradladen gebracht.“

Menschen am Rande der Gesellschaft

Und immer wieder trifft er bei seinen Reisen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Auf seiner ersten Tour in Italien kam Merten mit Indern ins Gespräch, die illegal in einer Waschstraße beschäftigt waren. „Für einen Hungerlohn“, wie Michael betont. Trotz ihrer prekären Lage hätten sie ihn in ihren Wohnwagen eingeladen und mit ihm das Essen geteilt. Es seien Begegnungen auf Augenhöhe. Die Menschen sähen, dass da jemand sprichwörtlich im Schweiße seines Angesichts unterwegs ist. Dadurch entstehe leichter eine Verbindung. „Es sind die Schattenseiten eines Landes, die man auf dem Sattel viel eher entdeckt als bei einer organisierten Tour.“

Seine erste Radreise führte Michael Merten im Juli und August 2013 von Trier über Rom und Athen nach Jerusalem. © FOTO: Privat

Jetzt also Kiew. Die Stadt und Menschen lernte der Politikjournalist im Dezember 2022 kennen und schätzen, als er einen Konvoi der Hilfsorganisation LUkraine begleitete. Die Fahrt in die ukrainische Hauptstadt war damals organisiert und mit einem straffen Zeitplan ausgestattet. Die Radreise soll nun genau das Gegenteil werden. „Natürlich habe ich ein paar Dinge vorab geregelt“, sagt Michael. „Im Großen und Ganzen will ich es aber einfach auf mich zukommen lassen.“

Auf dem Rad hingegen fühle er sich frei von allen organisatorischen Zwängen, für ihn sei es eine ,Reise zu sich selbst' und nicht weniger als grenzenlose Freiheit.

Eigentlich überwindet Michael Merten längere Distanzen vornehmlich mit der Bahn. Ein Auto besitzt er nicht, in einen Flieger zu steigen, vermeidet er, wo es geht. Auf dem Rad hingegen fühle er sich frei von allen organisatorischen Zwängen, für ihn sei es eine „Reise zu sich selbst“ und nicht weniger als grenzenlose Freiheit. Fast magisch sei das Erlebnis bei der Ankunft in Rom gewesen. „Zu spüren, dass man es bis hierher aus eigener Kraft geschafft hat, dabei zu sehen, wie sich Landschaften verändern, das fühlt sich unheimlich gut an.“ Nicht selten komme es vor, dass er durch abgelegene und fast menschenleere Regionen fahre. So auf sich selbst zurückgeworfen, nach sechs bis acht Stunden auf dem Sattel, nachts unter freiem Himmel in ein Tagebuch schreibend, erinnert nicht ganz zufällig an die Expeditionen wilhelminischer oder viktorianischer Provenienz.

Die Route ist grob geplant

Vier Taschen sind am Fahrrad befestigt, zwei an der Vorder-, zwei an der Hinterachse. Alles hat seinen Platz. Vorne links „Kleinkram, Ladekabel, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Regensachen“, vorne rechts „nur Verpflegung, heißt, ein Vier-Liter-Wasserbehälter, Tupperdosen für Äpfel, Nüsse, Brot, Aufstrich“. Die Klamotten sind in der Tasche hinten rechts untergebracht, „auch zivile Kleidung und Ersatzschuhe“. Hinten links finden schließlich Schlafsack und Zelt Platz. Ohne Wasser und Proviant hängen so am Fahrrad knapp 18 Kilo, insgesamt sind es 120 Kilo, die bewegt werden müssen – Fahrer inklusive.

Merten (rechts) und sein Freund und früherer WG-Mitbewohner Stefan Nünlist bei ihrer ersten Tour: Vom Schweizer Splügen-Pass ging es bei ihrer ersten Alpenüberquerung hinunter nach Chiavenna. © FOTO: Privat

Die Route nach Kiew ist grob geplant. Von der Gëlle Fra geht es auf der ersten Etappe, auf der der Journalist von einem Freund begleitet wird, über Schengen und das Saarland nach Baden-Württemberg und Bayern. Von dort aus führt die Strecke durch die Tschechische Republik, die Slowakei und dann über die ukrainischen Karpaten. Die weitere Strecke hängt vom Kriegsverlauf ab. „Natürlich bin ich mir der Risiken bewusst, gerade als Vater einer vierjährigen Tochter.“ Seine Familie sei mittlerweile jedoch an solche Aktionen gewöhnt. „Für eine Tour dieser Art, die in ein Kriegsland führt, muss man natürlich eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen“, sagt er.

Es ist Westwind. Und der Regen ist gut für die Haut und gut für den Charakter. Jean Asselborn Außenminister Luxemburg

Kurz vor dem Start berichtet er, wie angespannt er ist. „Nicht wegen der Risiken, sondern ob ich an alles gedacht habe.“ Am Ende soll die Charity-Tour ein Erfolg werden. Nicht für sich, meint der Radreisende, sondern für die Hilfsprojekte: Er hofft auf zahlreiche Spenden zugunsten LUkraine asbl, die in die Rehabilitation von Kindern sowie in Lebensmittelspenden für die Region Charkiw fließen. Und dies zu 100 Prozent: Die Kosten der Reise trage er selbst, versichert Merten.

Gute Wünsche vom Außenminister

Zum Tour-Auftakt hat sich auch kein weniger als der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn blicken lassen. Mit ihm verbindet Michael Merten schon seit einigen Jahren eine Freundschaft. Asselborn ist gut aufgelegt. „Ich bin mit dem Rad gekommen, weil ich es ihm versprochen habe“, sagte der Minister. Außerdem habe er eine gute Nachricht mitgebracht. „Es ist Westwind. Und der Regen ist gut für die Haut und gut für den Charakter.“ Asselborn sei vertraut mit der „Spezies Radfahrer“. „Wenn sie sich etwas in den Kopf haben, dann setzen sie das durch.“

Der Außenminister betonte, dass es wichtig sei, dass nicht nur auf Staatsebene, sondern auch zwischen den Bevölkerungen Solidarität gezeigt wird. „Ich glaube, dass Michael viel für die interessanten Projekte sammeln wird, vor allem für das Projekt, das Jugendlichen hilft, Traumata zu überwinden.“

Grand Départ: Freunde, Kollegen und Vertreter der ukrainischen Hilfsorganisation LUkraine am Fuße der Gëlle Fra zum Start am Samstag, 1. Juli. © FOTO: Gilles Kayser

Der Chefredakteur des „Luxemburger Wort“, Roland Arens, war vor Ort und bekräftigte erneut die Unterstützung seitens des Mediums. „Als Tagesmedium, das sich den Slogan 'Wahrheit und Recht' gegeben hat, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dieses Projekt zu unterstützen“, sagte Arens. Gleichfalls erinnerte er im Hinblick auf den ukrainischen Freiheitskampf an die hohe symbolische Bedeutung des Startpunktes am Fuße der Gëlle Fra. „Wir als Luxemburger verbinden mit diesem Ort Demokratie, Freiheit und Recht. Wir wünschen Dir alles Gute für die Reise und komme gesund wieder“, sagte Arens im Namen der gesamten Chefredaktion.