Unwetter sorgte am Flughafen Frankfurt für Ausfälle

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(dpa/TJ) - Aufgrund von Unwettern mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag in Teilen von Rheinland-Pfalz häufig ausrücken. Allein in Mainz und den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms wurden die Einsatzkräfte bis Mitternacht zu 284 Einsätzen gerufen, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. In den meisten Fällen war Wasser in Gebäude eingedrungen.

Auch in Trier waren zahlreiche Straßen während der Regenfälle überflutet. Foto: dpa

Flugausfälle in Frankfurt

Am Flughafen Frankfurt wurde das Vorfeld teilweise überflutet, sodass Dutzende Maschinen nicht starten konnten. Die Bodenabfertigung wurde für zwei Stunden eingestellt, wie „Bild“ berichtet. 70 Flüge wurden vor dem Nachtflugverbot gestrichen, 23 Maschinen mussten auf Ausweichflughäfen landen.

Lesen Sie auch:

Große Schäden in Ostdeutschland nach schweren Gewittern

Mehrere Tausend Fluggäste waren betroffen. Auch der Südbahnhof stand zeitweise unter Wasser. Die Gewitterzelle zog von Frankreich her nach Deutschland. Dabei streifte sie besonders den Süden und den Osten Luxemburgs in den frühen Abendstunden.

Blick auf den überfluteten Graitenweg während Aufräumarbeiten nach einem heftigem Gewitter in Essen-Stoppenberg. Foto: dpa

Auch in der Südwestpfalz waren Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend im Einsatz. Auf der B270 zwischen Pirmasens und Petersberg kam es aufgrund von mehreren umgestürzten Bäumen zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zudem fiel in Pirmasens ein Baustellenschild auf ein geparktes Auto. Zur genauen Anzahl der Einsätze wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Ebenfalls am Mittwochabend hatte laut Polizei ein Unwetter in Teilen von Koblenz für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und hochgespülte Kanaldeckel gesorgt.