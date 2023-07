Un réajustement en attendant mieux

Share this with email

Emmanuel Macron a présidé hier le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale d’Elisabeth Borne. Celle-ci reste Première ministre en effet, et s’en étonner serait mal connaître le président - il ne l’aime point, et c’est précisément ce pour quoi il la maintient à son poste: sachant que les Français ne l’aiment pas non plus c’est elle qui subira de plein fouet les foudres qui à la rentrée pourraient viser l’Elysée. Macron au demeurant a choisi, pour son «remaniement», une saison où rares sont les tempêtes passionnelles: les Français s’en vont en vacances, après des turbulences qui ont usé leurs nerfs.

Des vacances dans l’attente de réponses aux questions qu’ils se posent: quel cap, de la part de Macron qui en avril promettait un «nouvel élan»? Quels projets, en matière de budget, d’immigration, de transition écologique? Avec qui, sachant que la Première ministre n’a pas trouvé les alliances nouvelles demandées par le président?

Macron a écarté plus qu’il n’a recruté, congédiant des ministres dont les manquements relevaient de la faute de goût ou du manque de panache plutôt que de forfaitures lourdes. Marlène Schiappa à cet égard fait figure d’exemple: elle est épinglée au motif d’une désinvolture - dans la gestion du «fonds Marianne» dont elle portait la responsabilité - elle est punie aussi pour cause de frivolité, car poser en couverture d’un magazine de charme ne se fait pas quand on est au service d’Emmanuel Macron. Quant à l’éviction de Pap Ndiaye, qui quitte son poste à la tête de l’Education, la droite affirme qu’il paie son «manque de charisme» tandis que la gauche prétend qu’il est écarté pour avoir qualifié «d’extrême droite» la chaîne CNews de Vincent Bolloré.

Les piliers de l’édifice Macron restent en place.

Les piliers de l’édifice Macron cependant restent en place, tels le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et celui de l’Intérieur Gérald Darmanin. Macron a opté pour un renouvellement en surface - on appelle cela un «remaniement technique» - alors qu’Elisabeth Borne au contraire voulait un remaniement véritable, substantiel, en quoi les Français auraient pu voir une

volonté de changement.

Pourquoi aura-t-il fallu attendre pour si peu? Un «remaniement» est une opération complexe: il faut veiller aux équilibres formels, à la parité des sexes, vérifier le patrimoine des candidats en lice. Tout cela prend beaucoup de temps, et en laisse peu pour la politique.