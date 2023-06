Tschechien plant Tempolimit auf 150 km/h zu erhöhen

(mar) - In Tschechien soll auf bestimmten Autobahnabschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von momentan 130 auf 150 Kilometern pro Stunde erhöht werden. Das steht im krassen Gegensatz zu den Ländern, die wegen des Klimawandels seit Längerem über strengere Tempolimits auf den Autobahnen nachdenken. Das Prager Abgeordnetenhaus stimmte einer entsprechenden Novelle der Straßenverkehrsordnung zu.

Von dieser neuen Regelung betroffen wären Teile der Autobahn mit einer Gesamtlänge von etwa 50 Kilometern, oder um neu geteerte Abschnitte mit sechs Spuren. Im Vergleich dazu hat das Gesamtnetz des Landes eine Länge von mehr als 1.300 Kilometern. Eine Gegenstimme gab es nicht. Die Idee das Tempolimit zu erhöhen gibt es schon länger, wurde jedoch auf Protest der Polizei bisher nicht umgesetzt. Die schlechten Straßen und die Fahrweise der Tschechen wurden hierbei als Gründe angeführt. Die Straßen haben sich mittlerweile verbessert und laut Unfallstatistik auch die Fahrweise der Autobahnnutzer.

Experten bezweifeln allerdings, dass die Regelung die Fahrtzeiten auf den Autobahnen in Tschechien verkürzen wird, da viele, der Ausfahrten in Straßen endet, die ein Tempo von maximal 60 Kilometern pro Stunde zulassen. Ob die Änderung wirklich in Kraft tritt, hängt von der Zustimmung des Senats und des Präsidenten ab. Sollte dies passieren, so tritt die Erhöhung ab dem 1. Januar 2024 in Kraft.