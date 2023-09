Tote Soldaten bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Bei einem Terroranschlag in Pakistan hat eine Explosion zahlreiche Armeeangehörige getötet. In der Region haben sich Anschläge zuletzt gehäuft.

In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens neun Soldaten ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie das Militär am Freitag in einer Mitteilung bekannt gab. Demnach näherte sich eine Person auf einem Motorrad in einer kleinen Stadt nahe der Region Wasiristan im Nordwesten des Landes einem Militärkonvoi und sprengte sich in die Luft. Es handelt sich um den bisher tödlichsten Angriff auf Soldaten in diesem Jahr.

Bisher hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Seit Ende vergangenen Jahres kommt es besonders in der Grenzregion zu Afghanistan wieder zunehmend zu Anschlägen durch militante Gruppierungen wie den pakistanischen Taliban (TTP). Laut einem statistischen Bericht des unabhängigen Think Tanks Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) kam es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zu einem Anstieg militanter Angriffe in Pakistan um 79 Prozent.