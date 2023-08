So schnell feuert Markus Söder nicht

Skandal in Bayern

Markus Söder macht Ernst in Sachen Hubert Aiwanger. Zumindest am Dienstagmittag. Da tritt er nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses wegen der Affäre um eine antisemitische Hetzschrift, die der bayerische Vize-Regierungschef als Siebzehnjähriger in seiner Schultasche trug (das „Luxemburger Wort" berichtete), vor Journalistinnen und Journalisten auf - alleine. Und sagt, zusammengenommen, dass Aiwanger nun sein Stellvertreter auf Bewährung ist. Denn mindestens für Söder und die CSU bleiben, nachdem sich Aiwanger im Ausschuss erklärt hat, Fragen offen. Exakt 25.

Die müsse Aiwanger nun beantworten, schriftlich, sagt Söder; eine Frist setzt er nicht. „Und wir hoffen sehr, dass wir danach schlauer sind.“ Aiwanger habe „zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen“. Auch der Öffnung eventuell noch vorhandener Akten an seiner einstigen Schule, dem Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf, habe er zugestimmt.

Tosender Beifall im Landshuter Bierzelt

Und dann sagt Söder, was für ihn wohl am allerwichtigsten ist. Es gehe darum, „reinen Tisch zu machen, damit man dann hoffentlich vernünftig weiterarbeiten kann“.

Wer damit gerechnet - oder gar darauf gehofft - hat, Söder würde Aiwanger feuern: Der wird schon am Montagabend eines anderen belehrt. Da macht Söder Wahlkampf in Aiwangers niederbayrischer Heimat und erntet im Landshuter Bierzelt tosenden Beifall für sein Bekenntnis, er wolle „eine bürgerliche Regierung … eindeutig behalten“ und den Nachsatz „und ich möchte keine Grünen in der bayrischen Staatsregierung“.

Im Bierzelt im Aiwanger-Land gibt sich Söder nicht ganz so ernst.

Wenn Aiwanger nun trotz dieser Bekundung - die ja auch offenbart, wie sehr Söder sich an ihn und seine Freien Wähler gebunden hat - nicht aus dem Schneider ist: Dann kann das nur heißen, dass seine Version der Affäre nicht überzeugt hat. Die wird bislang öffentlich ausschließlich von seinem älteren Bruder Helmut vorgetragen. Er hat sich als Autor des Flugblatts bekannt, in dem im Schuljahr 1987/88 zu einem „Bundeswettbewerb“ für „Vaterlandsverräter“ aufgerufen wurde. Als Preis wurde unter anderem „Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ ausgelobt.

Im Bierzelt im Aiwanger-Land gibt sich Söder nicht ganz so ernst. Der „Deutschlandfunk“ hat aufgenommen, wie er dort Aiwanger imitiert - „Ich werde in München mal auf den Tisch hauen!“ - und dabei in Stimmlage und Intonation mehr nach Adolf Hitler klingt als nach Hubert Aiwanger. Anderswo wäre das der nächste Skandal. Aber dies ist ja Bayern.