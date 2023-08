Sechs Schwerverletzte bei Unwetter in Bayern

Share this with email

(TJ/dpa) - Unwetter haben am Samstag in Deutschland stellenweise für hohe Materialschäden gesorgt. So wurden Einsätze aus Sachsen und Sachsen-Anhalt gemeldet, bereits in der Nacht auf Samstag hatten im Raum Worms 20 Einsätze wegen abgedeckter Häuser und gefluteter Keller geleistet werden müssen.

Besonders heftig traf es am Samstagnachmittag die Gemeinde Kissing bei Augsburg. Hier waren Menschen im Rahmen eines Volksfestes dabei, ein Bierzelt aufzubauen, als ein Unwetter mit starken Windböen heraufzog. Die Beteiligten versuchten, das Zelt festzuhalten. Zwölf Personen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Zudem wurden auch einige Passanten vom Hagel verletzt. Binnen Minuten ging eine mehrere Zentimeter hohe Schicht Hagelkörner nieder. Die Körner waren zum Teil mehrere Zentimeter groß. Zahlreiche Autos wurden schwer beschädigt. Ein Seniorenheim wurde abgedeckt.

1 / 14 In Kissing wurden zwölf Menschen verletzt. Foto: dpa

2 / 14 Sie waren dabei, ein Bierzelt aufzubauen, als das Unwetter aufzog. Foto: dpa

3 / 14 Das Zelt wurde völlig zerstört. Foto: dpa

4 / 14 Ein Seniorenheim in Kissing wurde abgedeckt. Foto: dpa

5 / 14 Die Trümmer des Daches wurden großflächig verteilt. Foto: dpa

6 / 14 Heftige Hagelschauer richteten in Kissing weiteren Schaden an. Foto: dpa

7 / 14 Foto: dpa

8 / 14 Die Hauswand eines Mehrfamilienhauses ist von Hagelschlag beschädigt. Foto: dpa

9 / 14 Augsburg: Autos fahren auf einer überfluteten Straße. Foto: dpa

10 / 14 Bad Endorf: Holzbalken und Dachteile eines teilweise eingestürztes Hauses liegen nach einem heftigen Unwetter auf einem Grundstück. Foto: dpa

11 / 14 Bad Endorf: Ein zerstörtes Auto steht nach einem heftigen Unwetter auf einem Grundstück. Foto: dpa

12 / 14 Foto: dpa

13 / 14 Autoscheiben wurden von den Hagelkörnern durchschlagen. Foto: dpa

14 / 14 Ein vom Sturm entwurzelter Baum liegt auf dem Parkplatz eines Seniorenheims auf einem Autodach. in Kissing Foto: dpa





























Im Süden Bayerns und Südosten Baden-Württembergs müssen die Menschen sich auch am Sonntag auf Unwetter gefasst machen. Der deutsche Wetterdienst hat eine dementsprechende Warnung ausgegeben.