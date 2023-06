Russland und Ukraine: „Putin ist schwerst angezählt“

Die Ereignisse der vergangenen Tage haben dem Standing des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus Sicht des Osteuropaexperten Stefan Schocher massiv geschadet. „Ich würde sagen, Putin ist schwerst angezählt“, sagte Schocher im Podcast „Wortwechsel“ des „Luxemburger Wort“. „Also die Auftritte, die er jetzt auch so in den letzten Tagen hingelegt hat, die waren ja eigentlich gespenstisch“, sagt Schocher. Angesichts des offenen Aufstands der Söldnergruppe Wagner gegen den Kreml warnt der in Wien ansässige Journalist jedoch vor einer Glorifizierung von deren Anführer Jewgeni Prigoschin: „Das ist derjenige, der gesagt hat, wir nehmen keine Gefangenen mehr. Das ist seine Aussage, wir nehmen keine ukrainischen Kriegsgefangenen mehr, wir exekutieren sie sofort.“ Bei Prigoschin sei kein Gesinnungswandel zugunsten des Friedens eingetreten.

Der Marsch der Wagner-Gruppe auf Moskau, der 200 Kilometer vor der Hauptstadt gestoppt wurde, wirke auf ihn „wie ein Machtkampf innerhalb des Apparats“. „Also ich glaube, dass Prigoschin ein innerpolitisches Spiel spielt“, so Schocher: „Ich glaube, dass der einfach versucht, seine Macht innerhalb des Apparats abzusichern. Und nicht zuletzt vor allem seine persönliche Sicherheit.“ Eigentlich sei erwartbar gewesen, dass Putin seinen Widersacher nach dem offenen Aufstand exekutiert. „Dass das nicht so ist, sagt mir, dass es hier ganz starke Netzwerke gibt, die nicht wollen, dass dieser Mann an die Wand gestellt wird oder die es für riskant halten, diesen Mann an die Wand zu stellen.“

Ungeachtet der Ereignisse in Russland werde der Angriffskrieg mit Drohnen und Raketen unbegrenzt fortgeführt. „Und die Ziele sind auch immer dieselben. Also jetzt war es ein Caféhaus oder ein Restaurant in Kramatorsk“, so Schocher. Im Gespräch mit Wort-Journalist Michael Merten nimmt er eine Bestandsaufnahme der ukrainischen Gegenoffensive vor. „Der Gipfel dieser Angriffswelle, glaube ich, ist noch nicht erreicht“, so Schocher.