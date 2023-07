Russland stationiert starke Truppenverbände an der Nordfront

Ein T-72 aus russischer Produktion im Einsatz in der Ukraine. Russland hat nun an der ukrainischen Nordfront rund 900 Panzer für eine mögliche Gegenoffensive zusammengezogen. Foto: AFP

900 Panzer und über 100.000 Mann hätten die Russen bei Liman und Kupjansk konzentriert. „Zum Verständnis, auf dem Höhepunkt des Afghanistankrieges waren 120.000 Sowjetsoldaten im Einsatz“, erklärte Sergij Tscherewatyj, Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Armee, am Montag dem ukrainischen TV-Publikum.

Seit Tagen schlagen Kiewer Militärs Alarm. „Der Feind hat seine Hauptkräfte vor Kupjansk versammelt, das die ukrainischen Truppen verteidigen“, schrieb Olexandr Syrskyj, Kommandeur der Landstreitkräfte, gestern auf Telegram. „Die Situation ist schwierig, aber unter Kontrolle.“

Während die ukrainische Armee die Russen im Süden weiter unter Druck setzt, um Richtung Asowsches Meer vorzustoßen, ist sie im Nordosten, an der Grenze der Regionen Lugansk und Charkiw, selbst in die Defensive geraten. Das russische Verteidigungsministerium verlautbarte gestern, man sei bei Kupjansk auf einer Front von zwei Kilometer 1,5 Kilometer weit vorgerückt. Das Portal topwar.ru meldete die Eroberung des Dorfes Nowoseliwske südwestlich von Kupjansk.

Russland versucht, der Ukraine die strategische Initiative wieder abzunehmen.

„Russland hat zumindest taktische Erfolge errungen“, sagt Oleksyj Melnyk, Militärexperte des Kiewer Rasumkow-Instituts. „Es wäre laienhaft zu glauben, die Russen säßen ruhig da und schauten zu, wie wir angreifen, ohne selbst etwas zu unternehmen.“ Und die Feinde profitierten bei Kupjansk davon, dass die Nachschubwege aus Russland sehr kurz und deshalb relativ sicher seien.

"Anormal hohe Truppenkonzentration"

Der ukrainische Militärblogger Konstantin Maschowjez schreibt auf Telegram, über 100.000 russische Soldaten, 830 Panzer, 1.500 Panzerwagen, 770 Geschütze und 330 Raketenwerfer seien auf einer Frontbreite von 120 Kilometer aufmarschiert, „eine anormal hohe Truppenkonzentration“. Sie hofften sehr, dass ihre Kameraden im Süden das ukrainische Oberkommando zwingen, die Hauptmasse seiner Reserven auszupacken, um dann selbst loszuschlagen.

Russland versucht, der Ukraine die strategische Initiative wieder abzunehmen. Aber die Mehrzahl der ukrainischen Militärs erwarten eher eine beschränkte Offensive des Feindes, um Kiew zu nötigen, seine Angriffsreserven aus dem Süden Richtung Kupjansk zu werfen. Melnyk glaubt aber, für die Russen sei es auch politisch wichtig, zumindest wieder bis zur Grenze der umkämpften „Lugansker Volksrepublik“ vorzudringen.

Andere Beobachter schließen nicht aus, dass der Feind danach trachtet, die im vergangenen Herbst in der Region Charkiw verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Und die russische Massenzeitung Moskowskij Komsomoljez prophezeit schon die Einnahme der Millionenstadt Charkiw.

Kampfkraft der Russen unklar

Allerdings ist unklar, wie viel Kampfkraft sich hinter den Zahlen von über hunderttausend Russen bei Kupjansk verbirgt. „Ein Großteil dieser Truppen sind für Logistik zuständig“, sagt Melnyk, „die eigentlichen Angriffsabteilungen werden von Fachleuten auf etwa 20.000 Mann geschätzt.“ Und die Beobachter des US-Kriegsforschungsinstituts ISW schreiben, die Zusammensetzung dieser Streitmacht würde den Russen nur taktische Erfolge erlauben. „Laut ukrainischen und russischen Quellen werden im Raum Kupjansk aus Sträflingen gebildete „Sturm-Z“-Angriffstruppen eingesetzt.“ Die aber seien mangels Moral und Disziplin wenig effektiv.

Melnyk dagegen bezeichnet das russische „Know-How“, die ukrainische Verteidigung durch Massenangriffe von Häftlingen zu verschleißen, als durchaus gefährlich, weil es Lücken für nachfolgende professionelle Einheiten öffne. „Allerdings haben die Kämpfe in Bachmut gezeigt, dass auch diese Taktik an ihre Grenzen stößt.“ Auf russischer Seite aber erinnert man sich schon mit Pathos an die blutigen, doch halbwegs erfolgreichen Straßenkämpfe um die Kleinstadt in der Donezker Nachbarregion. „Kupjansk“, tönt der staatliche Youtube-Kanal Perwyj Nowostnoj, „ist das neue Bachmut.“