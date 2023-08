Russische Behörden: Prigoschin Passagier in abgestürztem Flugzeug

Share this with email

Wie der Pressedienst von Rosaviatsiya mitteilte, befand sich unter den Passagieren eines in der Region Twer abgestürzten Embraer Legacy-Geschäftsflugzeugs auch Jewgeni Prigoschin, der Gründer der Söldnergruppe Wagner. Dies berichten die Nachrichtenagenturen Interfax, TASS und RIA Novosti.

Mehrere Quellen, darunter der russische Staatssender, bestätigen mittlerweile, dass der Wagner-Chef bei dem Absturz ums Leben gekommen sei. Wladimir Rogow, ein russischer Mitarbeiter in der Region Saporischschja, berichtet, er habe mit prominenten Wagner-Leuten gesprochen. Sie bestätigen Prigoschins Tod. Auch der Gründer und Neonazi von Wagner, Dmitri Walerjewitsch Utkin sei unter den Toten. Auch der staatliche russische Fernsehsender Rossiya-24 berichtete über den Tod von Prigoschin. Diese Meldung ist somit die erste offizielle Bestätigung seines Todes auf Bundesebene.

"Der Absturz eines Embraer-Flugzeugs, der sich heute Abend in der Region Twer ereignet hat, wird untersucht. Laut der Passagierliste befinden sich unter den Insassen auch der Name und der Nachname von Jewgeni Prigoschin", so die russischen Behörden.

Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums befanden sich zehn Personen an Bord des abgestürzten Flugzeugs, darunter drei Besatzungsmitglieder. Nach vorläufigen Informationen seien alle Personen an Bord ums Leben gekommen, so das Ministerium.

Die Regierung der Region Twer erklärte, dass die Situation unter der persönlichen Kontrolle des Gouverneurs Igor Rudenya stehe.

Wie Medien berichten, soll unterdessen ein weiteres Flugzeug des Wagner-Chefs, das sich auf derselben Route befand, sicher in Moskau gelandet sein. Derweil beschuldigt Wagner den Kreml, er habe den Prigoschin-Jet von der russischen Flugabwehr abschießen gelassen.

Das Flugzeug vom Typ Embraer Legacy stürzte am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr Moskauer Zeit in der Nähe des Dorfes Kuzhenkino, Kreis Bologovsky, Gebiet Tver, ab. Nach Angaben von flightradar24 handelte es sich bei dem Flugzeug mit der Flugnummer RA-02795 um eine 16 Jahre alte private Embraer Legacy 600, die regelmäßig die Strecke Moskau-St. Petersburg befliegt. Nach Angaben von planespotters.net erwarb die Wagner-Gruppe diese Embraer (ERJ-135) im September 2020.

Genau zwei Monate nach Meuterei

Der 62-jährige Prigoschin hatte auf den Tag genau vor zwei Monaten mit seiner Privatarmee Wagner gegen die russische Führung gemeutert, wobei die Hintergründe dieser Ereignisse bis heute unklar sind. Bei dem Vormarsch auf Moskau forderten die Meuterer die Ablösung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Sergej Gerassimow. Prigoschin griff aber auch Präsident Wladimir Putin selbst an. Der Kremlchef nannte Prigoschin einen Verräter. Die Meuterei endete damit, dass der Wagner-Chef und Tausende seiner Bewaffneten nach Belarus gehen konnten.

Die von ihm aufgebaute Söldnertruppe hatte für Russland erst inoffizielle Spezialaufträge in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas erfüllt. Im Angriffskrieg auf die Ukraine warb Prigoschin Häftlinge aus russischen Gefängnissen an. Die Truppe erlitt schwere Verluste in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. Prigoschin warf der regulären Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor.

Prigoschin hatte selbst im Gefängnis gesessen und später Karriere als Hoflieferant für den Kreml gemacht, daher rührt sein Beiname „Putins Koch“. Er soll auch der Geschäftsmann hinter den Trollfabriken in St. Petersburg gewesen sein, die über soziale Netzwerke Einfluss auf westliche Länder zu nehmen versuchten.