Religion der Bahá’í beklagt neue Verfolgungswelle im Iran

Die Glaubensgemeinschaft der Bahá’í sieht sich im Iran einer neuen Welle von Repressalien ausgesetzt. In den vergangenen Wochen seien in mehr als 180 Fällen Gläubige festgenommen oder zu Haftstrafen verurteilt, Geschäfte geschlossen und Wohnungen durchsucht worden, teilte die Vertreterin der Bahá’í bei den Vereinten Nationen in Genf, Simin Fahandej, mit. Als Beispiel verwies Fahandej auf die Verhaftung eines gesundheitlich angeschlagenen 90-Jährigen, der wegen seiner früheren Leitungstätigkeit für die Gemeinde schon von 2008 bis 2018 im Gefängnis gesessen habe. Jamaloddin Khanjan soll zusammen mit seiner Tochter Maria Khanjani verhaftet worden sein.

Fahandej sprach von "Versuchen, die Bahá’í-Gemeinschaft im Iran zu zerstören". Der Mitteilung nach erfolgten Maßnahmen gegen Bahá’í in zahlreichen Städten landesweit. Anlässe für das behördliche Vorgehen seien etwa der Betrieb von Musikschulen, Bildungsaktivitäten oder Seelsorgedienste. Das Bahá’í-Büro in Genf zog einen Vergleich mit August vergangenen Jahres, als die Gemeinschaft nach eigenen Angaben im Iran mehr als 300 Fälle von religiöser Verfolgung binnen eines Monats verzeichnete.

„Die Grausamkeit gegenüber den Bahá’í im Iran kennt keine Grenzen", erklärte der Sprecher der Bahá'í-Gemeinde in Luxemburg, Jean-Pierre Schmit. Die Verhaftung eines 90-Jährigen und anderer gesundheitlich beeinträchtigter Personen zeige den verzweifelten Versuch der Regierung, die Zerstörung der Bahá’í-Gemeinde im Iran fortzusetzen. Die Verhaftung des Senioren sei ein grober und skandalöser Justizirrtum.

Die im 19. Jahrhundert im Iran entstandene Religion der Bahai wird von den Hauptrichtungen des Islam als abtrünnige Lehre betrachtet und insbesondere in ihrem Entstehungsland unterdrückt. Unter anderem Zugang zu Bildung und Beschäftigung sind eingeschränkt. Ein Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte im Iran aus dem Jahr 2019 schätzt die Zahl der Bahai in dem Land auf 350.000. Seit der Machtübernahme der schiitischen Geistlichkeit 1979 sollen in der Islamischen Republik Iran mehr als 200 Gläubige allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit hingerichtet worden sein.