Rauchender Colt in Trumps Dokumenten-Affäre

Der Ex-Präsident sagt, er habe „nichts falsch gemacht“, als er Privatpersonen in seinem Golfclub von Bedminster einen streng geheimen Angriffsplan des Pentagon auf Iran zeigte. © FOTO: Getty Images via AFP

Als Donald Trump nach der Anklage in 37 Punkten wegen des strafbaren Umgangs mit Staatsgeheimnissen vergangene Woche bei FOX-Moderator Bret Baier auftrat, gab er das Unschuldslamm. Der Ex-Präsident erklärte, er habe bei dem Treffen mit einem Buchautor, dessen Verlegerin sowie zwei Mitarbeitern keine geheimen Angriffspläne des Pentagon auf den Iran vor sich liegen gehabt.

Danach gefragt, ob der in der Anklage von Sonderermittler Jack Smith zitierte Audiomitschnitt kein „rauchender Colt“ sei, behauptete Trump kategorisch, er habe auf Zeitungsausschnitte verwiesen. „Ich hatte kein Dokument.“

Seit Anfang der Woche können die Amerikaner den Wahrheitsgehalt dieser Aussage selbst überprüfen. Möglich macht das eine zuerst an CNN und dann an andere US-Leitmedien durchgestochene Kopie des zwei Minuten langen Audios, das der Sender auf Endlosschleife spielte. Die Echtheit des Mitschnitts stellt nicht einmal Trump infrage, der bestätigte, dass er darauf zu hören sei.

Wasserdichter Beweis der Anklage

„Meine Stimme klang gut. Was habe ich Falsches gesagt?“, erklärte er am Dienstag in New Hampshire. Während Rechtsexperten wie Ex-Bundesanwalt Andrew Weissmann die Aufnahme als wasserdichten Beweis der Anklage werten, versucht Trump sie auf seinem Netzwerk „Truth Social“ zu einer „Entlastung“ umzudeuten. Smith und das Justizministerium hätten das Band „illegal durchgestochen“ und setzten damit die Hexenjagd auf ihn fort. „Das sind Betrüger und Diebe.“

Bei dem mit Wissen Trumps aufgezeichneten Treffen in Bedminster ging es um ein Buch seines Stabschefs Mark Meadows („The Chief’s Chief“). Anwesend waren die Verlegerin Kate Hartson, der an dem Projekt beteiligte Sean McGowan sowie die beiden Trump-Mitarbeiter Liz Harrington und Margo Martin. Der Ex-Präsident nahm ein Interview von Generalstabschef Mark Milley zum Anlass, der darin gesagt hatte, Trump habe erwogen, sich mit einem Angriff auf Iran nach den verlorenen Wahlen an der Macht zu halten.

„Er sagt, ich wollte Iran angreifen, ist das nicht unglaublich“, ereiferte sich Trump, während er hörbar durch einen, wie er kommentiert, „dicken Stapel an Papieren“ geht. „Diese Sache hier taucht gerade auf“, sagt der Ex-Präsident. „Das sind die Unterlagen“, nimmt er direkt Bezug auf streng geheime Angriffspläne des Pentagon auf Iran. „Das hat das Militär erstellt und mir gegeben“.

Trump wiederlegt eigene Schutzbehauptung

„Wow“, drückt eine Teilnehmerin ihr Erstaunen aus. Trump entschuldigt sich indirekt, die Papiere nicht weiter zeigen zu können. „Als Präsident hätte ich sie freigeben können“, erklärt er. „Jetzt kann ich das nicht mehr. Sie sind immer noch geheim.“

Damit widerlegt Trump seine Schutzbehauptung, er habe alle vom Nationalarchiv zurückbehaltenen Staatsgeheimnisse deklassifiziert. Auf frischer Tat beim Lügen ertappt, behauptete Trump am Dienstag nicht mehr, kein Dokument vor sich liegen gehabt zu haben. Es sei „ein ganzer Schreibtisch voller Papiere“ gewesen „zu vielen, vielen Themen“. Er habe nichts falsch gemacht. „Das ist alles eine Falschmeldung“.

FOX-Moderator Sean Hannity sprang Trump zur Seite. Es sei doch merkwürdig, dass die angeblichen Angriffspläne nicht bei der Durchsuchung des FBI in Mar-A-Lago gefunden worden seien. Er verschwieg dabei, dass sich der Vorfall hunderte Kilometer entfernt in dem Golfclub von Bedminster zutrug. Diesen hatten die Ermittler nicht durchsucht.