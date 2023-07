Putschisten im Niger setzen Verfassung außer Kraft

Share this with email

Die Putschisten im Niger haben die Verfassung des westafrikanischen Landes außer Kraft gesetzt. Wie ein Mitglied der neuen Militärjunta am Freitag im nationalen Fernsehen mitteilte, sind alle verfassungsmäßigen Institutionen aufgelöst. „Bis zur Rückkehr zur normalen verfassungsmäßigen Ordnung übt der Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes die gesamte legislative und exekutive Gewalt aus“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Putschisten verstehen den Präsidenten des Rates als neues Staatsoberhaupt, das den Niger auch international vertritt.

Kurz zuvor hatte sich der mutmaßliche Anführer der Putschisten und Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, in einer Fernsehansprache zum Präsidenten des Nationalen Rats ernannt. Dieser wurde von den Putschisten bereits am Mittwoch gegründet. Offiziere der Präsidentengarde hatten am Mittwoch den demokratisch gewählten Staatschef Mohamed Bazoum in seinem Palast festgesetzt und für entmachtet erklärt.

Die aktuelle Verfassung des Landes war im Dezember 2010 angenommen worden. Wenige Monate zuvor war der damalige Präsident Mamadou Tandja ebenfalls von Putschisten gestürzt worden.