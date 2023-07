Neuer Brandherd auf Rhodos - Dramatischer Appell der Feuerwehr

Share this with email

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos ist am Dienstagmittag ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen der dpa berichteten. „Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab“, sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien zu dem aktuellen Brand gezogen worden, es geben einen starken Wind. Gewaltige schwarze Rauchwolken verdunkelten den Himmel.

1 / 3 Bewohner beobachten das Feuer, das sich dem Dorf Vati nähert. Foto: AFP

2 / 3 Die Menschen sind verzweifelt und müssen tatenlos zusehen. Foto: AFP

3 / 3 Löschflugzeuge sind im Einsatz, die Flammen werden immer wieder angefacht. Foto: AFP







Im Südosten von Rhodos brennt es bereits seit vergangener Woche - am Samstag mussten tausende Touristen und Einwohner aus Hotels und Dörfern vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Viele von ihnen sind mittlerweile abgereist, manche noch in Notunterkünften wie Turnhallen und Schulen untergebracht. In anderen Regionen der großen Mittelmeerinsel urlauben die Menschen hingegen weiter.