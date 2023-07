NATO macht eine Ausnahme für Luxemburg

Die NATO-Partner haben sich auf einen Kompromiss für das Großherzogtum geeinigt. Künftig werden zwei Prozent des BIP in die Finanzierung der Verteidigung fließen.

Armeeminister François Bausch bestätigte die Einigung via Twitter. Foto: Christophe Olinger

(lm/JKr) - Für den Gipfel in Vilnius hatte Verteidigungsminister François Bausch ein konkretes Ziel: Er wollte die Partnerländer umstimmen und eine Berechnung auf Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE) erreichen, die das Großherzogtum besser dastehen lässt. Ein Unterfangen, das ihm nun gelungen ist, wie er am Dienstagabend via Twitter mitteilt. Dem Großherzogtum wurde genehmigt, zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) für Verteidigung auszugeben. Damit wird der besonderen Situation des Landes nun Rechnung getragen.

"Wir sind das einzige Land in der NATO, das eine derartig spezifische Situation hat, wo das Bruttoinlandsprodukt durch viele Menschen erarbeitet wird, die nicht im Land leben", erklärte Bausch dem Luxemburger Wort zuletzt in einem Interview. "Ich glaube schon, dass man das berücksichtigen muss und auch, dass es ein breites Verständnis innerhalb der NATO dafür gibt", hieß es weiter. Bereits hier zeigte sich der Minister optimistisch und hoffte auf einen Kompromiss, den er nun offiziell bestätigen konnte. .