NATO bestätigt Luxemburgs Sonderweg

(lm/JKr) - Von allen 31 NATO-Mitgliedsstaaten gibt Luxemburg am wenigsten für seine Verteidigung aus. Das 2014 auf dem Gipfel in Wales beschlossene und am Bruttoinlandsprodukt (BIP) orientierte Zwei-Prozent-Ziel der NATO unterschreitet das Großherzogtum mit aktuell 0,72 Prozent deutlich.

François Bausch wollte auf dem Gipfel erreichen, dass für Luxemburg zukünftig die Verteidigungsausgaben am Bruttonationaleinkommen gemessen werden. Nach diesem Verfahren platziert sich das Großherzogtum unter den Top-Zehn-Ländern und noch vor Deutschland.

„Wir sind das einzige Land in der NATO, in dem das Bruttoinlandsprodukt ebenso durch viele Menschen erarbeitet wird, die nicht im Land leben“, erklärte Bausch dem Luxemburger Wort zuletzt in einem Interview. „Ich glaube schon, dass man das berücksichtigen muss und auch, dass es ein breites Verständnis innerhalb der NATO dafür gibt“, so der Minister weiter. Bereits hier zeigte sich Bausch optimistisch und hoffte auf einen Kompromiss, den er nun offiziell bestätigen konnte.