Nach Tod von Nahel: Franzosen spenden eine Million Euro für Polizisten

Eine Spendenaktion für den Polizisten, der mutmaßlich einen 17-Jährigen im französischen Nanterre erschossen hat, hat bis Montag bereits über eine Million Euro gesammelt. Ziel ist die Unterstützung der Familie des Polizisten, „der seine Arbeit getan hat und nun einen hohen Preis zahlt“, wie es in der Kampagne heißt. Der Spendentopf wurde von Jean Messiha, einem Unterstützer des rechtsextremen Politikers Éric Zemmour, eingerichtet.

Die französische Regierungschefin Élisabeth Borne erklärte am Montag, dass es nicht zur „Beruhigung“ beitrage, dass der Spendentopf „von einer Person, die der extremen Rechten nahesteht“, ins Leben gerufen wurde. Borne zufolge sei es Sache der Justiz, „gegebenenfalls“ über die Rechtmäßigkeit der Aktion zu entscheiden, nicht der Regierung.

Borne hatte zuvor mit den Fraktionsvorsitzenden beider Parlamentskammern über die Krise beraten. Am wichtigsten sei nun, die Ruhe im Land wiederherzustellen, mit massiver Polizeipräsenz und einem entschiedenen Vorgehen der Justiz, sagte die Premierministerin.

Die linke Abgeordnete Clémence Guetté (La France insoumise) zeigte sich entsetzt und nannte die Spendenaktion auf Twitter eine „Unanständigkeit“. „Die Botschaft? Es lohnt sich, einen jungen Araber zu töten“, reagierte die Europaabgeordnete Manon Aubry ihrerseits und forderte die Einstellung der Spendenaktion. Der Sozialist Olivier Faure sprach von einem „Spendentopf der Schande“.

Auf Anfrage von AFP versicherte ein Sprecher der Website Gofundme, dass die Spendenaktion „den Regeln“ entspreche, da die Gelder „direkt an die betreffende Familie gezahlt werden“.

Auf der Plattform Leetchi wurde eine Spendenkasse zur Unterstützung von Nahels Familie eingerichtet, auf der am Montag um 14.00 Uhr knapp 200.000 Euro lagen. Nach Angaben der Zeitung „Le Figaro“ scheint Messiha mit seiner Aktion in Konkurrenz zu diesem Spendenaufruf für die Familie des getöteten Jungen treten zu wollen. Demnach prahlte er damit, mehr Geld gesammelt zu haben.

Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle wurde Frankreich von schweren Krawallen erschüttert. Vor allem nachts herrschten teils chaotische Zustände auf den Straßen. Wiederholt kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizisten und Randalierern.

Nach Regierungsangaben wurden in den vergangenen Tagen über 3.400 Menschen bei Ausschreitungen festgenommen. 684 Polizisten und Feuerwehrleute seien verletzt worden. Laut dem Sender BFMTV wurden erste Beteiligte bereits im Schnellverfahren verurteilt, unter anderem zu Haftstrafen mit elektronischer Fußfessel.

Krawalle klingen ab

Größere Ausschreitungen blieben in der Nacht zum Dienstag aus. In Nanterre bei Paris, wo der 17 Jahre alte Jugendliche am Dienstag vergangener Woche von einem Polizisten erschossen worden war, blieb es trotz einzelner Sachbeschädigungen ruhig, wie BFMTV berichtete. Im Großraum Paris kam es zu 17 Festnahmen. Erneut waren landesweit rund 45.000 Polizisten im Einsatz, um für Ruhe zu sorgen.

Nahel war am Dienstag in Nanterre am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe sie überfahren wollen. Erst als sich von Medien verifizierte Videobilder des Vorfalls in den sozialen Netzwerken verbreiteten, rückten sie von dieser Darstellung und der angeblichen Tötungsabsicht des Jugendlichen ab.

Der Polizist, der für seinen Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Frankreich sei ein Rechtsstaat und auch die Polizei an Gesetze gebunden, betonte die Regierung am Montag. Die Polizei habe aber keine systemischen Probleme mit Rassismus oder leichtfertigem Einsatz von Schusswaffen. Gerade in den vergangenen Tagen habe sie vielmehr Professionalität und Augenmaß bewiesen – trotz heftiger Ausschreitungen seien weder Randalierer noch Beamte zu Tode gekommen. Der Tod des Jugendlichen sei gleichwohl tragisch und bewege verständlicherweise die Gemüter. Auf Forderungen nach einer Polizeireform ging die Regierung bisher nicht ein.

Schäden im Milliardenhöhe

Der wirtschaftliche Schaden durch die anhaltenden Unruhen in Frankreich ist nach Einschätzung der Arbeitgebervereinigung Medef gewaltig. „Es ist noch zu früh, um eine genaue Zahl zu nennen, aber wir liegen bei über einer Milliarde Euro, ohne die Schäden für den Tourismus zu berücksichtigen“, sagte Medef-Chef Geoffroy Roux de Bézieux der Zeitung „Le Parisien“. Über 200 Geschäfte seien vollständig geplündert, 300 Bankfilialen zerstört und 250 Kioske in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Die Videos der Unruhen, die in der ganzen Welt kursierten, beschädigen das Image Frankreichs“, sagte der Arbeitgeber-Chef. „Es ist immer schwer zu sagen, ob die Auswirkungen dauerhaft sind, aber es wird sicherlich einen Rückgang der Buchungen in diesem Sommer geben, obwohl die Saison vielversprechend war.“ Einige Touristen hätten ihre Aufenthalte bereits storniert.