Interview Nicolas Schmit im Gespräch

„Man kann nicht behaupten, diese Kommission wäre nicht sozial“

Nicolas Schmit (LSAP), der EU-Kommissar für Soziales, ist am Montag für einen Arbeitsbesuch in Luxemburg. Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ spricht der 69-Jährige Politiker über seine Bilanz in Brüssel.