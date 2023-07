Macron veut punir les parents

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le calme peu à peu revient en France, dix jours après les émeutes déclenchées par la mort d’un adolescent sous la balle d’un policier. Elisabeth Borne, Première ministre, déclare qu’il faut «réfléchir aux causes profondes» de cette flambée de violence, c’est une excellente suggestion, qu’Emmanuel Macron n’a pas attendue pour se livrer à sa propre analyse: ce sont les parents d’abord qui sont responsables, par leur «absence». Haut par-dessus la mêlée, ignorant à la fois la droite qui dénonce une violence «systémique» et la gauche convaincue que c’est la police toujours qui frappe en premier, Macron affirme que ce sont les parents qu’il faut sanctionner.

Lesen Sie auch:Mort de Nahel, un mauvais film

Le président fait face à une demande d’ordre plus pressante que jamais, après un chaos qui a sidéré le pays. On crut qu’il en serait soufflé, le président, mais c’était ignorer que la tourmente le placerait dans sa position de prédilection, perché haut entre les fronts, où il peut s’afficher en unique recours sur un échiquier politique deux fois exorbitant, sur son flanc droit où une Marine Le Pen n’hésiterait pas à sonner l’armée et une extrême gauche où Jean-Luc Mélenchon par son refus d’appeler au calme fut lui-même hors-la-loi.

.

Emmanuel Macron doit à la fois sanctionner et apaiser

La voie cependant est étroite pour le président: il lui faut éviter un procès en laxisme sans pour autant régresser aux pires années de la présidence Sarkozy, quand celui-ci fit voter (2010) une suspension des allocations aux familles en cas d’absence prolongée de leurs petits à l’école. Macron doit à la fois sévir et faire montre de son pouvoir d’apaisement, et sachant qu’un tiers des personnes interpellées lors des émeutes sont mineures il en déduit que seuls leurs parents peuvent être punis - ces parents qu’il dit «absents», jugés par contumace pour ainsi dire.

Une démarche simpliste mais politiquement judicieuse, en ce que Macron en fauchant les parents coupe l’herbe sous les pieds de Le Pen, l’extrême droite française rêvant depuis toujours de «couper les vivres à ces familles des cités qui vivent à nos crochets».

Une démarche simpliste mais foncièrement inepte, et même dangereuse. Car ce qu’ont exprimé les jeunes, hormis une minorité de casseurs venus pour casser, c’est un besoin éperdu d’être écoutés. Or Macron, en assignant la responsabilité de leurs actes à leurs parents, signifie aux jeunes qu’ils ne sont pas en âge d’être entendus, en cette France dont une partie est muette et l’autre sourde.