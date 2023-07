Luxemburg hat den drittmächtigsten Reisepass der Welt 

Der diesjährige Henley Passport Index kommt zu dem Ergebnis: Bürger aus Luxemburg können in 189 Länder ohne Visum einreisen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Im diesjährigen Henley Passport Index, der die Reisepässe der Welt nach ihrer weltweiten Akzeptanz sortiert, gibt es einige Veränderungen. Der neue Tabellenführer heißt Singapur – dessen Bürger besitzen nun den mächtigsten Reisepass im internationalen Vergleich und können in 192 Länder visafrei einreisen.

Auf Platz zwei folgen mit 190 visumfreien Staaten Italien, Spanien und Deutschland. Die ehemalige Nummer eins Japan landet mit 189 Ländern auf dem dritten Platz und teilt sich diesen unter anderem mit Österreich, Finnland, Frankreich und auch Luxemburg. Sie alle benötigen für 37 Länder ein Visum und damit für ein Land mehr als die Zweitplatzierten. So können zum Beispiel deutsche Bürger ohne Visum nach Vietnam einreisen, sofern der Aufenthalt bis zu maximal 15 Tage andauert. Luxemburgische Staatsangehörige benötigen hingegen immer noch eins.

Lesen Sie auch:Luxemburg eröffnet drei neue Botschaften

Im Vergleich zu den bereits genannten Staaten fallen die USA negativ auf. 2014 landeten die Amerikaner noch ganz oben in der Rangliste, stiegen in den darauffolgenden Jahren jedoch kontinuierlich ab und landeten nun auf dem achten Platz. Schlusslicht bildet Afghanistan, dessen Staatsbürger ohne Visum nur in 27 Länder einreisen können. Mit nur 29 Ländern sieht die Situation im Irak ähnlich schlecht aus.

Der Henley Passport Index wird jährlich vom britischen Beratungsunternehmen Henley & Partners erstellt, auf Grundlage der Daten von der International Air Transport Association (IATA). Insgesamt werden 199 Reisepässe und 227 Reiseziele gelistet.

Trotz einiger Negativbeispiele zieht das Unternehmen eine positive Bilanz: Der Trend gehe in Richtung mehr Reisefreiheit.