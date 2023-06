Linkskandidat zieht überraschend in Stichwahl in Guatemala ein

Bernardo Arévalos Einzug in die Stichwahl in Guatemala kam überraschend. © FOTO: AFP

(dpa) - Dem Linkskandidaten Bernardo Arévalo ist bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in Guatemala überraschend der Einzug in die Stichwahl gelungen. Der Bewerber der linken Partei Movimiento Semilla kam auf 11,8 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt des mittelamerikanischen Landes nach der Auszählung fast aller Stimmen am Montag mitteilte. Stärkste Kandidatin wurde in der ersten Wahlrunde mit 15,7 Prozent die frühere Präsidentengattin Sandra Torres von der sozialdemokratischen Partei UNE. Torres und Arévalo treten nun bei der Stichwahl am 20. August gegeneinander an.

Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas, Juan José Arévalo (1945-1951). Der 64-Jährige will im Falle eines Wahlsiegs vor allem gegen die weit verbreitete Korruption vorgehen. In jüngsten Umfragen hatte der Abgeordnete und frühere Botschafter in Spanien gerade mal auf dem achten Platz gelegen.

