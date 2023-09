Le pôle Royal

C’est l’étonnant retour de l’été, la plus inattendue des réapparitions et la preuve que l’éternité est une hypothèse plausible.

C’est l’étonnant retour de l’été, la plus inattendue des réapparitions et la preuve que l’éternité est une hypothèse plausible. Le retour des Rolling Stones, avec leur nouveau disque? Non. De Ségolène Royal, qui elle aussi depuis un demi-siècle chante la même chanson.

La madone socialiste tente un «come-back» et déclare, pour le justifier, un état d’urgence: il faut «sauver la gauche». Divisée, atomisée au sein du mouvement NUPES qui prétendait la coaliser, la gauche a besoin d’une candidate d’union pour affronter les élections européennes du mois de juin.

L’homme ou la femme providentiel(le) est une constante dans l‘imaginaire collectif français. Rêvée, appelée ou autoproclamée, cette figure se manifeste à chaque fois que la République est en danger réel ou supposé. Aux élections alors, c’est l’homme ou la femme qui va assurer le salut de la patrie menacée - son incarnation la plus récente fut Eric Zemmour lors de la campagne pour l’élection présidentielle, qui se présenta en ultime recours contre les calamités pesant sur le pays, l’Europe, les technocrates, les étrangers et les mouvements LGBT, bref l’«impur» sous toutes ses formes, la figure providentielle étant une instance morale.

Le mal pour Royal est la droite en général, l’extrême droite en particulier. Or la gauche n’est plus en état de la combattre: la NUPES vit ses derniers jours, fracassée en pleine campagne pour ce scrutin européen auquel écolos et socialistes veulent aller en solo, tandis que sur le bord opposé le Rassemblement national présente un front uni, à peine troublé par l’annonce ces jours-ci par Marion Maréchal, la nièce dissidente de Marine le Pen, de sa propre candidature à l’enseigne du mouvement «Reconquête» de Zemmour.

Ségolène Royal n’entend rien aux arguments qu’on lui oppose: l’expérience NUPES a montré que coalition n’est pas union, et il n’y a rien de commun, dans le registre européen, entre socialistes, écologistes, communistes et Insoumis.

Mais ne ricanons pas avec la meute, d’autant qu’on sent bien une pointe de misogynie à l’encontre d’une personnalité qui a toujours séduit et agacé. Soulignons plutôt ce qui foncièrement persiste à travers sa candidature, à savoir ce théâtre qui à chaque échéance électorale désormais met en scène une confrontation entre une extrême droite surjouant sa montée en puissance à une gauche qui de même surjoue la frayeur que cette montée lui inspire.