Krieg schadet dem Klima und steigert das Geschäft

Der russische Überfall auf die Ukraine macht das geschundene Land zum größten Experimentierfeld für moderne Waffensysteme. Gleichzeitig führt der Krieg zu einem weltweiten Anstieg der Militärausgaben.

Noch nie klingelten die Kassen der Rüstungsindustrie so freudig wie in diesen unsicheren Zeiten. Es häufen sich die Aufträge. Es gibt Waffenproduzenten in rund 60 Staaten. Viele Betriebe produzierten eher schamhaft, vom vorherrschenden „Friedensdiskurs“ in die Schmuddelecke verdrängt.

Heute erfreuen sich die „Händler des Todes“ einer steigenden Anerkennung. Selbst früher pazifistisch eingestellte Politiker stimmen für steigende Militärausgaben. Etwa eine partei-übergreifende Mehrheit im Europäischen Parlament, die am 3. Mai 2023 dem Kommissionsvorschlag zustimmte, einen mit 500 Millionen Euro dotierten Spezialfonds zu schaffen, um die Produktion von Munition und Raketengeschossen in Europa anzukurbeln. Es gab immerhin 518 Ja-Stimmen, bei bloß 59 Gegenstimmen und 31 Enthaltungen.

Luxemburgs Armeeminister, François Bausch (Déi Gréng), behauptet von sich, nie ein Pazifist gewesen zu sein. Es sei „naiv“, sich „eine Welt ohne Waffen“ vorzustellen. Sein deutscher Kollege Jürgen Trittin nennt das gar „Vulgärpazifismus“. Dabei wollten die luxemburgischen Grünen noch bis 2001 aus der NATO austreten. Die grüne Europa-Abgeordnete Tilly Metz beteiligte sich noch 2018 an der Besetzung eines belgischen NATO-Flughafens durch einige Mitglieder der Grünen-Fraktion.

Man muss Bausch zugestehen, dass er als Armee-Minister sehr erfolgreich ist. Der laut Romain Hilgert „einzige zu politischem Denken fähige Minister“ der Grünen („Lëtzebuerger Land“ vom 31. Juli 2020) hat die Aufrüstung der nationalen Armee emsig vorangetrieben. Bis 2024 sollen laut den Vorgaben der Bettel-Regierung die nationalen Militärausgaben auf 550 Millionen Euro steigen. Selbst wenn Luxemburg damit noch weit von der NATO-Vorgabe von Militärausgaben in Höhe von zwei Prozent des nationalen Sozialproduktes entfernt bleibt, belaufen sich unsere nationalen Militärausgaben bereits auf 674 Dollar pro Kopf. Was Luxemburg innerhalb der NATO auf den 8. Rang der „military spender“ setzt.

Was, wie alle unser Land betreffende Statistiken, mit Vorsicht zu genießen bleibt, da unsere Einwohner-Statistiken die 220.000 Grenzgänger ausschließen, die dennoch einen wesentlichen Beitrag zum BIP leisten.

Die Grenzen des Kleinstaates

Dennoch muss man Bausch unterstützen, wenn er in der NATO dafür plädiert, dass für einen Kleinstaat wie Luxemburg die zwei Prozent unerreichbar bleiben.

Wir haben einfach nicht die Bevölkerung, die es uns ermöglichen könnte, eine nennenswerte Zahl an Soldaten aufzubieten, um moderne Waffensysteme zu bedienen.

Wie der britische „ The Economist“ vorrechnet, schlagen nicht nur die Anschaffungskosten von Militärmaterial zu Kasse. Ein moderner Kampfjet kostet 80 bis 90 Millionen Dollar, bedingt aber jährliche Kosten von zwölf bis 15 Millionen Dollar. Vor allem Personalkosten.

Moderne Waffensysteme sind vollgestopft mit Elektronik. Die bedient werden muss. Von oft hochqualifizierten Technikern, die selten über eine normale soldatische Karriere zu finden sind.

Als Luxemburg sich entschloss, einen Militär-Transporter A400M anzuschaffen, war das nicht nur eine einmalige Ausgabe von 200 Millionen Euro. Es musste in Personal investiert werden, sowie in dessen Ausbildung. Allein die Anschaffung eines Flugsimulators kostete weitere 28 Millionen Euro. Luxemburg musste noch 17 Millionen Euro zum Ausbau des belgischen Luftstützpunktes beisteuern, wo „unsere“ Luftwaffe stationiert ist. Jedes Jahr fallen Millionen für Wartung sowie Flugkosten an.

„The Economist“ führt als Extrembeispiel den Unterhalt von Flugzeug-Trägern an, deren Anschaffungskosten um die 1,3 Milliarden Dollar liegen. Die jährlichen Funktionskosten übersteigen 700 Millionen Dollar. Darunter das Entlohnen und Durchfüttern einer Besatzung von zirka 6.000 Mann. Das Doppelte der Matrosen-Zahl der dänischen Marine, wie das britische Magazin spöttisch anmerkt.

Ein oft unterschätzter Ausgabenposten sind Energiekosten und vor allem Treibstoffe. Ein modernes Kampfflugzeug benötigt sechs Liter Kerosin pro Kilometer Flug. Eine einzige Tankfüllung produziert 28 Tonnen Kohlendioxyd. Laut dem britischen Historiker Peter Frankopan verbraucht die US-Army „mehr fossile Brennstoffe als jede andere Institution der Welt“. Das Pentagon emittiert mehr Treibhausgase als ein Land wie Schweden.

Bei der Bilanzierung der globalen Klimagase bleiben von Kioto bis zum Klima-Abkommen von Paris die durch militärische Aktivitäten verursachten CO2-Emissionen unberücksichtigt. Als ob es sie nicht geben würde. Der Impakt der weltweiten Kriegsmaschinerie auf die Zunahme der Klimagase ist dennoch enorm. Selbst in Friedenszeiten. In Deutschland verbrennt eine Division mit 15.000 Soldaten und 10.000 Militär-Fahrzeugen, von Jeeps bis zu Panzern, rund 1,5 Millionen Liter Sprit- jeden Tag.

Der CO2-Anteil des Militärs im Vergleich

Einer Studie der „Scientists for Global Responsability“ zufolge entfallen etwa 5,5 Prozent der globalen Emissionen auf das Militär. Das ist weitaus mehr als die Klimagase, die der zivilen Luftfahrt und der Handelsschifffahrt zusammen angelastet werden und entspricht in etwa den durch Handys, Tablets und Personalcomputer verursachten Treibhausgasen.

Dazu kommen die Kriegshandlungen. Eine niederländische Stiftung rechnete aus, dass allein das erste Jahr Krieg in der Ukraine zu einem zusätzlichen Ausstoß von monatlich 250.000 Tonnen CO2-Äquivalenz führte. Was die jährlichen Emissionen eines Landes wie Belgien übersteigt.

In Luxemburg brüstet François Bausch sich, unter seiner Führung habe die Armee begonnen, ihren klimatischen Impakt zu „kompensieren“. So soll unsere doch bescheidene Truppe um die 20.000 Tonnen CO2 emittieren, immerhin 1,5 Prozent aller nationalen Emissionen. 400.000 Euro fließen nunmehr in Forst- und Ernährungsprojekte in Kongo, Guatemala und Peru.

Die Absicht ist löblich. Doch selbst die grüne „Woxx“ traut dem Unternehmen nicht so recht. Auf dem Papier wird jede Tonne C02 kompensiert durch das Aufforsten oder selbst nur den Erhalt von bestehenden Wäldern, oder das Bepflanzen von Ackerböden. Spezialisierte Privatfirmen verkaufen dazu Zertifikate, welche bescheinigen, dass jeweils eine Tonne CO2 durch Speicherung in Bäume und Pflanzen „eingespart“ werde.

Leider, so „Woxx“, werden diese Zertifikate oft mehrfach verkauft. Auch ist kaum nachvollziehbar, ob irgendwo im Kongo oder im Peru einige Quadratkilometer Urwald wirklich erhalten blieben, oder ob nicht in der Nachbarschaft verstärkt abgeholzt wurde.

Bis Kampfjets oder Panzer mit erneuerbaren Treibstoffen betrieben werden können, werden noch Jahrzehnte vergehen.

Doch in den nächsten Jahren wird die spritfressende Militärhardware enorm zunehmen. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI registriert seit 2014 jedes Jahr weltweit steigende Rüstungsausgaben. Allein 2022 waren es laut dem schwedischen Institut 2,24 Billionen US-Dollar. Allein in Europa gab es 13 Prozent mehr Rüstungsausgaben. Der Militärhaushalt der USA steht für 39 Prozent der globalen Ausgaben. Mit ihren NATO-Verbündeten sind es über die Hälfte der weltweiten militärischen Ausgaben.

Wobei der Krieg in der Ukraine die Überlegenheit der westlichen Waffentechnologien belegt. Jedenfalls gegenüber dem russischen Material. Bislang nach den USA die zweitgrößte Waffenschmiede der Welt. Selbst wenn unter den zehn umsatzstärksten Waffenfabrikanten es vornehmlich US-Betriebe sind. Deren Auftragsbücher zurzeit überquellen. Mit oder eher ohne Klimaschutz.

* Der Autor ist ehemaliger LSAP-Minister und -Europaabgeordneter.