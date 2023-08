Kremlgegner Nawalny zu 19 Jahren Haft im Straflager verurteilt

Der russische Oppositionelle muss nun noch länger in Haft bleiben.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ein russisches Gericht hat den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny am Freitag zu einer Haftstrafe von 19 Jahren in einem Straflager verurteilt. Die Strafe gegen den 47-Jährigen erging in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess wegen angeblichem Extremismus im Straflager. Nawalny gilt als politischer Gefangener.

Lesen Sie auch:

Was Nawalny getan haben soll

Mehr in Kürze ...