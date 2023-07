Knappe Mehrheit für das EU-Biodiversitätsgesetz

Share this with email

Es war eine knappe Kiste am Mittwoch in Straßburg. Am Ende sprachen sich 312 EU-Parlamentarier dafür aus, die weiteren Verhandlungen über das „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ zu stoppen. 324 waren dagegen und zwölf Parlamentarier enthielten sich. Somit fällt das Gesetz nicht durch. Nun kann die finale Verhandlungsphase zwischen Mitgliedstaaten und EU-Parlament beginnen und der Vorschlag könnte demnach vor dem Ende dieser Legislatur - also im Juni 2024 - Realität werden.

Für die konservative Fraktion der Europäischen Volkspartei handelt es sich dabei um eine regelrechte „Klatsche“, wie einige politische Gegner in Straßburg sagen. Die EVP und ihr Fraktionschef, der CSU-Politiker Manfred Weber, hatten sehr viel politisches Kapital darin investiert, das Gesetz zu stoppen.

Das geplante Gesetz zielt darauf ab, Ökosysteme vor dem Kollaps zu retten, indem etwa trockengelegte Moore wieder vernässt und Wälder aufgeforstet werden sollen. Ein weiteres Ziel: mehr Grün auch in Städten. Die EVP argumentierte indes, dass der Vorschlag zu viele negative Auswirkungen für Industrie, Landwirtschaft und Bürger haben würde. Die Fraktion hatte deswegen den Verhandlungstisch verlassen und machte sich für den Rückzug des Vorschlags stark - unterstützt von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen.

Gambia Plus rettet das Gesetz

Doch eine knappe Mehrheit, die von den Linken bis hin zur liberalen Renew-Fraktion reichte, konnte den Erhalt des Textes durchsetzen. Nur wenige Renew-Abgeordnete stimmten am Ende gegen den Text.

Für die EVP und Manfred Weber ist das Resultat ein Debakel: Die überhitzte Politisierung der Umweltfrage und die kompromisslose Haltung der Fraktion haben in den vergangenen Wochen viele Brücken zwischen der EVP und den anderen pro-europäischen Fraktionen in der Volksvertretung zerschlagen.

Obendrein geht die konservative Fraktion gespalten aus dem Votum hervor. So rebellierten die irischen und auch einige skandinavische EVP-Parlamentarier gegen Webers harte Linie. Die beiden CSV-EU-Parlamentarier Christophe Hansen und Isabel Wiseler unterstützten indes Manfred Webers Blockadehaltung.

Tilly Metz bleibt besorgt

Charles Goerens (DP), Marc Angel (LSAP) und Tilly Metz (Déi Gréng) stimmten indes für das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Die parteilose Parlamentarierin Monica Semedo war am Mittwoch nicht für die Abstimmung in Straßburg anwesend.

Die Attitüde der EVP sei - trotz Niederlage am Mittwoch - eine Gefahr für die Klimapolitik der Europäischen Union, befürchtet dennoch Tilly Metz. „Die wachsende rechte Allianz gegen das Naturrestaurierungsgesetz und den Green Deal riskiert, weitere wichtige Gesetze auf Kosten von Bürger:innen, Natur, Klima und der wirtschaftlichen Zukunft der EU zu blockieren. Das können wir uns in Zeiten von Hitzerekorden und anderen extremen Wetterereignissen nicht leisten“, so die grüne Politikerin.