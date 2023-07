Klimadrama im EU-Parlament

Share this with email

Wie es sein kann, dass ein relativ obskures EU-Gesetz zur Projektionsfläche für alle politischen Auseinandersetzungen rund um den Klimaschutz wurde, können sich nur die allerwenigsten erklären. Fakt ist aber, dass am Dienstag und Mittwoch am Rande der Plenarsitzung des EU-Parlaments in Straßburg Ausnahmezustand herrscht.

Greta Thunberg ist sogar speziell dafür in die Elsassmetropole eingereist, um vor der Tür der Volksvertretung zusammen mit anderen Klimaaktivisten zu protestieren. Sie wollen den EU-Abgeordneten noch einmal ins Gewissen reden, damit sie am Mittwoch das Richtige tun. Dann wird das Europäische Parlament nämlich über das „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ abstimmen und es soll denkbar knapp werden.

Der Gesetzesvorschlag schreibt den EU-Staaten vor, bis 2030 mindestens 30 Prozent der sich in schlechter Verfassung befindenden Lebensräume wieder in einen guten Zustand zu bringen. Das gilt für Land-, Küsten-, Süßwasser- und Meeresökosysteme. Im Kern des Vorhabens stehen der Schutz der Biodiversität, der Verzicht auf Pestizide und Insektizide in Landwirtschaft sowie die Verbesserung der Boden- und Meeresqualität.

Steht der Green Deal auf der Kippe?

Doch was sich nach einem relativ harmlosen Teil des EU-Green Deal anhört, ist in den vergangenen Wochen zum Hauptschlachtfeld eines Kulturkampfes rund um die Umweltfrage mutiert. Brisant dabei ist, dass das Votum am Mittwoch zeigen wird, welchen Weg die europäische Umweltpolitik während und nach den Wahlen von 2024 einschlagen könnte.

Rückblick: Als die deutsche Christdemokratin Ursula von der Leyen nach den EU-Wahlen von 2019 zur EU-Kommissionschefin gewählt wurde, suchte sich die Politikerin einen Leitfaden für ihr Mandat aus. Zeitgeist und Wissenschaft drängten ihr die Klimakrise auf: Der European Green Deal wurde geboren - ein ehrgeiziges Paket von Gesetzen, die die EU zum weltweiten Vorreiter in Klima- und Umweltschutz machen sollte.

Der Europäischen Volkspartei geht es beim Renaturierungsgesetz nicht nur um die Sache. Manuel Müller EU-Experte

Um dieses Projekt, das tatsächlich gesellschaftliche Anstrengungen mit sich bringen würde, politisch möglichst reibungslos über die Bühne zu kriegen, baute sich von der Leyen eine breite Mehrheit im EU-Parlament auf, die von ihrer eigenen Parteifamilie, der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), bis hin zu den Grünen (und manchmal auch sogar den Linken) reichte. Das ging nicht immer störungsfrei, aber es funktionierte.

Vorwahlkampfstimmung in Straßburg

Doch mit dem sich annäherndem EU-Wahlkampf und dem offensichtlichen Erfolg von rechtspopulistischen Parteien in wichtigen Mitgliedstaaten steht von der Leyens Klimamehrheit mittlerweile auf der Kippe. Die Abwehr von vermeintlich zu eindringlichen Umweltauflagen wurde nämlich allmählich zum Kernthema vieler rechter Parteien in Europa. Und zahlreiche liberale und konservative Politiker haben entschieden, auf diesen Zug aufzuspringen. Auch sie positionieren sich mittlerweile als kritische Klimaschützer oder „Klimarealisten“.

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist nun dieser Dynamik zum Opfer gefallen - die allermeisten konservative und einige liberale Abgeordnete wollen das Gesetz zusammen mit Rechtspopulisten kippen. Um im Klimaschutz erfolgreich zu sein, muss „eine Mehrheit der Bürger auch mit ins Boot genommen werden“, verteidigt Manfred Weber, der Chef der konservativen Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, seine kritische Linie. Er meint nämlich, dass Landwirte und einfache Bürger zu sehr unter den neuen Auflagen leiden würden. „Die Interessen der Wirtschaft müssen auch berücksichtigt werden.“

Greta Thunberg war nicht die einzige Demonstrantin vor dem EU-Parlament. Es waren auch Landwirte vor Ort, die gegen das Naturschutzgesetz protestierten. Foto: AFP

Tilly Metz, EU-Abgeordnete für Déi Gréng, bedauert indes eine „auf Lügen und Panikmache basierende Wahlkampagne“ der EVP. Und tatsächlich besteht der Verdacht, dass es der EVP nicht nur um das eigentliche Gesetz gehe. „Der EVP geht es beim Renaturierungsgesetz allem Anschein nach nicht nur um die Sache, sondern auch um den (Vor-)Wahlkampf für die Europawahl 2024“, kommentiert etwa Manuel Müller, EU-Experte beim Finnish Institute of International Affairs. „Die EVP unter Manfred Weber verfolgt offensichtlich eine Strategie, sich von den anderen Parteien der 'Großen Koalition der Mitte' abzusetzen“.

Die Abstimmung in Straßburg ist demnach tonangebend. Sie wird zeigen, wie mehrheitsfähig der Green Deal noch ist. Klar ist schon, dass es knapp wird. Und wenn die Prognosen Realität werden, wonach Grüne bei den nächsten EU-Wahlen an Zustimmung verlieren und Rechtspopulisten zugewinnen werden, wird es nach den Wahlen von 2024 noch knapper für den Klimaschutz.