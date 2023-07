Klimaaktivisten blockierten Hamburger und Düsseldorfer Flughafen

Wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten auf Rollfeldern an beiden Flughäfen konnten stundenlang keine Flieger abheben.

Geduldsprobe zum Urlaubsstart: Reisende warten am Airport Hamburg. Foto: Bodo Marks/dpa/dpa-tmn

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstagmorgen in Deutschland die Rollfelder des Hamburger und des Düsseldorfer Flughafens zeitweise blockiert. Im Laufe des Vormittags konnte der Flugbetrieb an beiden Standorten wieder aufgenommen werden.

Auf Twitter hatten die Umweltschutzaktivisten zu den Aktionen geschrieben: „Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise.“

In Hamburg wurden mindestens 7 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. In Düsseldorf hieß es, dass Passagiere auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen müssten.