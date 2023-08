Ist die Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten vertretbar?

Share this with email

In Italien führt Giorgia Meloni eine Rechtsallianz von Altradikalen, Post-Faschisten und Christdemokraten an. In Schweden und Finnland regieren bürgerlich Konservative dank der Unterstützung von rechtsextremen Parteien und in Spanien flirtet der gemäßigte PP immer offener mit den Franco-Fans von Vox. Die sogenannte Brandmauer gegen rechts bröckelt: Sogar in Deutschland will der CDU-Chef Friedrich Merz die Zusammenarbeit mit der AfD nicht kategorisch ausschließen. Doch ist das wirklich ein Problem? Nicht unbedingt argumentiert Außenpolitik-Redakteur Jan Kreller. Auf jeden Fall, meint dagegen EU-Korrespondent Diego Velazquez.

Pro: "Rechte Parteien sind das Korrektiv einer Politik, die sich von lauten Minderheiten treiben lässt"

Von Jan Kreller

Wokeness, Veganismus, gendergerechte Sprache und politische Korrektheit sind die terminologischen Exponenten eines vermeintlich politischen Zeitgeistes, der zwar akademische Blasen bedient, die allermeisten Menschen, wenn nicht ratlos, dann aber wenigstens irritiert zurücklässt. Diese mehrheitlich von linken Parteien getragenen Paradigmen öffnen der Beliebigkeit Tür und Tor, sie suggerieren eine trügerische Liberalität und zeichnen dabei paradoxerweise harte Linien, an und auf denen sich der mündige Bürger ideologisch bewegen soll oder besser: darf.

Isst Du Fleisch, hast Du kein Gewissen. Wenn Du in den Flieger steigst oder den Autoschlüssel umdrehst, bist Du ein Klimasünder. Wenn Du gegen Laissez-faire in Bezug auf Migration bist, wirst Du sogleich ein- oder besser: aussortiert. Du verweigerst Gendersprech? Das Urteil steht fest: Alter weißer hetero cis-Mann und absolut von gestern.

Laute Minderheiten treiben die Politik vor sich her: Peinlich berührt musste der Zuschauer gewesen sein, als sich der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der reichweitenstarken Talkshow "Hart aber Fair" von der damals 22-jährigen Fridays-For-Future-Aktivistin Carla Reemtsma belehren ließ, wie es ihm die Schweißperlen auf die kahle Stirn trieb und wie wenig er es wagte, dem vielfach eingeübten Sprech der Klimaaktivistin entgegenzutreten. Wohlgemerkt ein Minister, der Verantwortung für die weltweit noch drittstärkste Volkswirtschaft und damit auch für Millionen Arbeitnehmer trug.

An der Regierung beteiligte Parteien müssen kompromissfähig sein und ähnlich wie die Grünen bei allzu radikalen Standpunkten abrüsten.

Im Alltag der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung spielen Themen wie Transgender-Ideologie, geschlechtergerechte Sprache, Sprachverbote oder Veganismus keine Rolle. Schon eher der Klimaschutz, der, schlecht gemacht, vor allem Menschen mit geringem Einkommen auf der Strecke lässt. Akzeptanz ist die Währung, mit der politische Entscheider weitsichtig umgehen müssen. Verbote und Verteuerung beispielsweise von individueller Mobilität ohne attraktive Alternativen halten nur die Reichen einer Gesellschaft durch. Parteien, die das nicht erkennen, werden abgestraft.

Die demoskopische Zustimmung rechter Parteien, egal ob aus Protest oder Überzeugung, resultiert so aus dem Unvermögen der Mitte-Links-Parteien, an ihre Wählerklientel anzudocken, sie in ihren Realitäten "abzuholen". In Deutschland besetzt die AfD heute frühere Positionen der ehemals konservativ angelegten Christdemokraten, die nunmehr nach 16 Jahren Kanzleramt ob des Machterhalts ihrer politischen DNA beraubt sind und um ihren neuen Kurs kämpfen. Ergebnis sind AfD-Umfragewerte jenseits der 20 Prozent. Rhetorisch herbeigeredete "Brandmauern" gegen Rechts bleiben Luftschlösser, die spätestens bei den nächsten Kommunalwahlen am Machbaren - und am gesunden Demokratieverständnis - scheitern.

Eine Mitte-Rechts-Koalition kann den Diskursraum wieder zurück in die Mitte verschieben, in der sich die breite Mehrheit politisch verortet. Das wäre zwar ein schwerer Schlag für die "Twitter-Demokratie", gleichzeitig aber auch ein Schritt hin zur Normalisierung einer vom überbordenden "Aktivismus" hysterisierten Öffentlichkeit. Auch sind derartige illustre Konstellationen eher dazu bereit, sich vom Blockdenken zu befreien und neue, eigene, womöglich altbewährte Wege bei innerer Sicherheit, der Verteidigung und nicht zuletzt bei Wirtschafts- und Energiepolitik einzuschlagen.

Die gute Nachricht: An der Regierung beteiligte Parteien müssen kompromissfähig sein und ähnlich wie die Grünen bei allzu radikalen Standpunkten abrüsten.

Contra: "Wohin das Schikanieren von Minderheiten im Namen einer Ideologie führen kann, wissen die Europäer nur allzu gut"

Von Diego Velazquez

Die Sache müsste jedem Demokraten sofort einleuchten: Auf gar keinen Fall. Dass die Möglichkeit einer politischen Zusammenarbeit zwischen konservativen und rechtsnationalistischen bis rechtsradikalen Parteien in der Europäischen Union vielerorts aber diskutiert wird und mancherorts bereits Realität geworden ist, sagt demnach viel über den Zustand des demokratischen Zusammenlebens und der Aufrichtigkeit der gemäßigten Parteien rechts der Mitte aus.

Die Bündnisse zwischen Christdemokraten und Rechtsextremen werden auf dem Kontinent immer normaler: In Schweden, Finnland, Italien und in mehreren spanischen Regionen ist es bereits so. In Deutschland will der CDU-Chef Friedrich Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD auf lokaler Ebene nicht kategorisch ausschließen.

Eine Erklärung für diese Enttabuisierung hat mit der neuen Strategie vieler rechtspopulistischen Parteien zu tun. In den vergangenen Jahren haben sie versucht, einige abschreckende Punkte aus ihren Programmen zu streichen: Kaum eine rechtsnationalistische Partei will nunmehr aus der EU, dem Euro-Raum oder der NATO austreten. Auch die ehemaligen Affinitäten viele dieser Parteien mit dem Putin-Regime wurden gecancelt. Giorgia Meloni, Italiens radikal-konservative Regierungschefin, macht es vor: Sie ist zum beliebten Gast in Brüssel geworden - in der EU-Kommission so wie in der NATO-Zentrale.

Die sogenannten Lösungen der Rechten haben es nie geschafft, Probleme tatsächlich zu lösen.

Giorgia Meloni verdeutlicht gleichzeitig, warum die Normalisierung rechtsradikaler Parteien ein Problem ist. Denn während die ehemalige Mussolini-Bewunderin sich international als verlässliche Partnerin profiliert, werden in Italien die Rechte von Minderheiten und benachteiligten Bevölkerungsschichten munter beschnitten. Die Regierung ist derzeit dabei, Hunderttausenden Italienern die Sozialhilfe zu streichen. Den Regenbogenfamilien wurde ebenfalls der Krieg erklärt. Und dass Migranten nicht in Melonis Italien willkommen sind, ist offensichtlich. Hinter bedeutungslosen Schlagwörtern wie "Wokeness" stehen nun einmal richtige Menschen, die zunehmend leiden werden.

Genau deswegen müssen Allianzen mit derartigen Parteien konsequent ausgeschlossen werden - zumindest von jedem, der von sich behauptet, für Gerechtigkeit, Gleichstellung und Toleranz zu stehen. Und dazu sollten Christdemokraten gehören. Denn wohin das Schikanieren von Minderheiten im Namen einer Ideologie führen kann, wissen die Europäer nur allzu gut.

Doch auch ohne an Nazi-Zeiten zu erinnern, gibt es noch genügend andere Gründe, um den Rechten den Weg in Regierungen zu verschließen. So haben die sogenannten Lösungen der Rechten es nie geschafft, Probleme tatsächlich zu lösen. Die Festung Europa, die nach dem elektoralen Erfolg vieler rechtspopulistischen Parteien rund um 2015 allmählich Realität wurde, hat die Migrationsfrage nicht aus der Welt geschafft. Und auch wirtschaftlich gesehen, kommt die jüngste EU-Erfolgsgeschichte nicht von rechts, sondern aus dem linken Lager - nämlich aus Spanien.

Auch ganz berechnend gesehen ist die Zusammenarbeit mit rechts für Christdemokraten eine doofe Idee. Das hat Meloni ebenfalls gezeigt: Die Politikerin wurde als Junior-Partnerin in einer Allianz mit der gemäßigten Forza Italia groß. Mittlerweile ist sie zur unantastbaren Anführerin des rechten politischen Lagers geworden - und die traditionellen Konservativen sind in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Avis aux amateurs ...