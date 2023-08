Schneepflüge müssen mitten im Sommer ausrücken

Share this with email

Ein besonders heftiges Unwetter hat am Freitag in einer Kleinstadt in Süddeutschland getobt. Schneepflüge mussten Unmengen an Hagelkörnern von den Straßen entfernen, die innerhalb weniger Minuten niedergegangen waren.

Bilder zeigten, dass die Straßen von Reutlingen im Bundesland Baden-Württemberg weiß und voller Hagelkörner waren. Die Hagelschicht auf den Straßen war teilweise bis zu 30 Zentimeter dick.

Die Technischen Betriebsdienste von Reutlingen rücken mit Schneepflügen an, um den Hagel von der Straße zu räumen. Foto: Schulz/SDMG/dpa

Die Behörden entschieden daher, dass die Straßen am besten durch den Einsatz von Schneepflügen schnell geräumt werden konnten.

Durch den Hagel wurde auch die Kanalisation verstopft. Wasser drang in die Keller und Tiefgaragen der Stadt ein, wie die Behörden weiter mitteilten.

Die Echaz, die durch die Stadt fließt, stieg innerhalb von fünf Minuten um 1,5 Meter und trat kurzzeitig über die Ufer, ohne jedoch größere Schäden anzurichten.

