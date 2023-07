Europa steht unter Strom

Share this with email

In einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA (1)) wurde thematisiert, dass bald jedes fünfte Automobil elektrisch angetrieben wird. Die rasant steigende Elektromobilität verlangt nach elektrischer Energie und ihre Erzeugung steht vor einer schwierigen Herausforderung.

Da sich die Energiewirtschaft in der Europäischen Union verstärkt von den fossilen und teilweise auch von nuklearen Energieträgern verabschieden muss beziehungsweise will, kommt der erhöhten Nutzung der erneuerbaren Energien eine ständig wachsende Bedeutung zu. Fatih Birol, Direktor der IEA meinte diesbezüglich: „Die Trends, die wir beobachten, haben erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage. Bis zum Jahr 2030 wird die E-Mobilität einen Bedarf von mindestens fünf Millionen Barrel Erdöl pro Tag vermeiden.“

Weiter berichtet die IEA, dass weltweit mehr als zehn Millionen Elektromobile im Jahr 2022 verkauft wurden und man erwartet den Verkauf von 14 Millionen im Jahr 2023. Hinsichtlich des Anteils in der weltweiten Elektroflotte erhöht sich ihr Wert von vier Prozent im Jahr 2020 auf 14 Prozent im Jahr 2022 und erreicht 18 Prozent im Jahr 2023.

Es sei vermerkt, dass der Verkauf von Elektroautomobilen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der EU und in China stattfindet. Die in den reichen Industrieländern „ausrangierten Verbrennungsautomobile“ werden zu hohen Anteilen nach Südamerika und Afrika „verschoben“ und sorgen dort für eine nicht nachhaltige Entwicklung.

Die Europäer im Hintertreffen

Ohne Zweifel übernimmt China die Position des Spitzenreiters in der Elektromobilität - sind doch aktuell mehr als die Hälfte aller Elektromobile dort im Einsatz. Leider hatten die europäischen Autohersteller das Terrain der Elektromobilität in den 2010er Jahren den Chinesen überlassen und befinden sich nunmehr im Hintertreffen.

Der Umschwung von den thermisch angetriebenen hin zu den elektrisch angetriebenen Automobilen mitsamt dem Bau von neuen Fertigungshallen sowie Akkumulatorfabriken hat aber den nötigen Impuls durch das vom EU-Parlament gestimmte Gesetz - „Ab dem Jahr 2035 dürfen in der Europäischen Union nur noch E-Autos zugelassen werden“ - erhalten.



China konnte diese rasante Entwicklung der Elektromobilität nur dadurch durchführen, weil es sich sehr früh auf die Herstellung von leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkumulatoren konzentrierte. Lithium dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung dieser Akkumulatoren - das Herzstück des Elektromobils.

Hinsichtlich der weltweiten Verteilung der Lithium-Reserven sei vermeldet, dass China über eine Million Tonnen verfügt und sich durch den am 20. Januar 2023 unterzeichneten Vertrag mit Bolivien den Zugriff auf das größte Lithiumvorkommen unter dem Uyuni-Salzsee gesichert hat. Wohl gibt es noch Lithium-Reserven in anderen Ländern der Erde, aber wir müssen anerkennen, dass die EU und die USA ins Hintertreffen geraten sind. Mittlerweile sind auch Afghanistan und die Mongolei in das Fadenkreuz der Prospektion und des Abbaus von seltenen Erden geraten.

Aufhorchen und neue Perspektiven

Leider sind die Lithiumreserven auf der Welt ungleich verteilt, im Jahr 2022 wurden sie auf 26 Millionen Tonnen geschätzt - Lithium wird unter anderem aus dem Festgestein oder aus Salzseen gewonnen. Die wichtigsten Förderländer sind Australien, Chile, Bolivien und China - die globale Förderung liegt zu 80 Prozent in den Händen von lediglich drei Unternehmen.

Wird das Lithium aus dem Salzsee gewonnen - ein energetisch sehr aufwendiges Verfahren -, dann wird der Grundwasserspiegel gefährlich verringert. Die direkten Folgen erleiden die Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung leben, ihre bisher unberührte Landschaft wird zerstört und die landwirtschaftlichen Flächen werden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 von heute jährlich 200 GWh auf mehr als 2.000 GWh steigen wird. Auch wenn die EU nunmehr auf die Elektromobile setzt, so ist sie hinsichtlich der Lithium-Ionen-Zellen für Elektroauto-Akkus von den chinesischen Unternehmen abhängig. Deren Akkumulatoren-Werk in Erfurt, mit einem Investitionsaufwand von mehreren Milliarden Euro, wird die Akkukapazität von jährlich 100 GWh aufweisen - genug für 1,3 Millionen Elektroautos mit einem 75-kWh-Akku an Bord.

Weitere zwei Milliarden Euro werden in den Bau eines Werkes für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus im Saarland investiert. Das Werk in Grünheide mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro wird im Endausbau eine Kapazität von jährlich 100 GWh haben. Die EU ist sich dieser „Abhängigkeit“ bewusst und weist mit Freude darauf hin, dass sich immer mehr EU-Unternehmen der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren annehmen.



Mittlerweile horcht die Automobilwelt wegen der möglichen Knappheit an Lithium auf - vor allem die Automobilhersteller in den USA und in der EU möchten sich vom Einsatz von Lithium trennen, denn die begrenzten Reserven gehen mit steigenden Kosten einher und die Abhängigkeit von den wenigen Förderländer ist „nicht glücklich“.

Zwei Schwachpunkte der E-Mobilität

Die Forschung nach Alternativen für die Lithium-Ionen-Akkumulatoren bewegt sich auf hohem Niveau. Bisher litten die Elektromobile unter den beiden Kritikpunkten – die geringe Reichweite und die langen Ladezeiten. Eine erfolgversprechende Entwicklung dürfte der Feststoffakkumulator mit seinem festen (keramischen) Elektrolyten werden. Am vielversprechendsten sind die Oxid-Elektrolyte, die Sulfid-Elektrolyte und die Polymer-Elektrolyte.

Laut den bisher vorliegenden Forschungsberichten erhöht sich die Betriebssicherheit, da diese Akkumulatoren keine giftigen Flüssigkeiten freisetzen und schneller geladen werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der größeren Reichweite und der höheren Lebensdauer. Des Weiteren weist der Feststoffakkumulator eine sehr geringe Brandgefahr gegenüber den bisherigen Akkumulatoren auf, welche nur 3.000 Ladungszyklen aufweisen, derweil man bei den Feststoffakkumulatoren von 100.000 Ladungszyklen spricht.

Man erwartet, dass die Gesamtumweltbilanz der Feststoffakkumulatoren gegenüber den Lithium-Ionen-Akkumulatoren um bis zu 50 Prozent besser ist.

Außerdem entfällt die Notwendigkeit einer Kühlung. Eine weitere Möglichkeit weg vom Lithium-Ionen-Akkumulator besteht in der Entwicklung der Natrium-Ionen-Akkumulatoren, welche mit Kohlenstoff anstatt mit seltenen Erden bestückt sind. Der technische Fortschritt greift bereits, denn ein Hersteller aus China vermeldete, dass sein Feststoffakkumulator (mit sulfidbasiertem Elektrolyt) eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometer aufweist.

Die Karten werden neu gemischt

Auch wenn die Automobilhersteller aus den USA, in der EU und in Japan im Hintertreffen sind bei der Produktion von Elektromobilen, so liegen sie in der Forschung der Feststoffakkumulatoren mit China gleichauf. Eine Reihe namhafter Automobilunternehmen haben bereits angekündigt, ab dem kommenden Jahr mit der Pilotproduktion zu starten – auf diesem vielversprechenden Markt werden die Karten dann neu gemischt.

Der Druck aus China wird die EU sicher beflügeln, hinsichtlich der Entwicklung des Elektromobils mit dem Feststoffakkumulator einen höheren Gang einlegen. Es bedarf aber des finanziellen Kraftaktes, damit die nachhaltigen EU-Industrien in der Entwicklung der Feststoffakkumulatoren mit China und den USA weiter mithalten können.

* Der Autor ist Prof. Dr.-Ing. i.R.

(1) www.tagesschau.de/wirtschaft IEA - jedes fünfte weltweit verkaufte Auto bald elektrisch

(2) www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/svolt-feststoff-akku-mit-400-wh-kg-energiedichte