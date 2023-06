EU ignoriert Polens und Ungarns Erpressungsversuch

"Wir machen weiter". So lautet die Botschaft vom EU-Ratschef Charles Michel nach dem Eklat beim EU-Gipfel rund um die Migrationsfrage am Donnerstag und Freitag in Brüssel.

Davor hatten Polen und Ungarn die Gipfelerklärung zur Asylpolitik blockiert, weil sie einen Anfang Juni von den EU-Innenministern ohne ihre Zustimmung mehrheitlich beschlossenen Kompromiss ablehnen. In diesem Maßnahmenpaket geht es um den Umgang mit Migranten, die in der EU ankommen. Darin wird vorgeschrieben, dass EU-Staaten untereinander solidarisch sein müssen - etwa indem sie den EU-Staaten an den Außengrenzen der Union Flüchtlinge abnehmen oder sich finanziell an ihrer Aufnahme beteiligen.

Die rechtskonservativen Regierungen in Warschau und Budapest lehnen dabei sowohl den Inhalt der Entscheidung ab als auch die Art und Weise, wie sie zustande kam. So wollen Polen und Ungarn, dass Solidarität nur auf freiwilliger Basis stattfindet. Und sie wollen, dass bei Migrationsfragen auf EU-Ebene ausschließlich "im Konsens" entschieden wird. Sprich: Alles muss einstimmig angenommen werden, damit sie nie überstimmt werden können.

Lesen Sie auch:Bettel „isoliert“ in der EU-Migrationspolitik

Doch das seien nun einmal die Regeln, erinnerte Charles Michel nach dem Gipfel. Die EU-Verträge sehen vor, dass die EU-Migrationsminister mit qualifizierter Mehrheit entscheiden können, erläuterte der Belgier, der die Sitzungen unter Staats- und Regierungschefs leitet. Außerdem seien 25 der 27 Mitgliedstaaten einwandfrei mit dem Vorgang einverstanden, so Michel weiter. Auch Luxemburgs Premier Xavier Bettel sah das so: "Bei den Migrationsministern geht die Arbeit weiter, auch wenn diese (bei EU-Gipfeln) immer wieder von zwei Staaten hinterfragt wird."

EU-Gipfel pfeift auf Schlusserklärung

Um die Blockade aufzuheben, verzichtete der EU-Gipfel zum Schluss einfach auf eine Erklärung zur Migrationspolitik. Gleichzeitig hat das wenig Einfluss auf den Werdegang der EU-Asylreform: Vertreter der EU-Staaten und des EU-Parlaments sollen bald die letzten Verhandlungen dazu beginnen. Danach will die EU an der Umsetzung der Reform arbeiten, sagte Michel. "Die Realität ist, dass wir 25 Mitgliedstaaten haben, die einverstanden sind und die Dinge nach vorne bringen möchten", so der Belgier.

Ziemlich klar entschied die Rest-EU demnach, den Protest aus Ungarn und Polen zu ignorieren und die Arbeiten zur Asylreform fortzuführen - auch wenn dies in Zukunft noch mehr Drama bei EU-Gipfeln bedeutet.