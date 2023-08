„Es lohnt sich, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen“

Share this with email

„Solange alles gut läuft, hat man immer sehr viele Freunde. Erst in kritischen Situationen erkennt man, wie es um die Beziehung wirklich steht.“ Auch wenn dieser Satz von Premierminister Xavier Bettel (DP) an Oliver Paasch gerichtet war, so gilt er doch insbesondere für den deutschen Nachbarn und kann dabei durchaus als Kritik empfunden werden. Denn während Deutschland im Zuge der Corona-Pandemie Luxemburger quasi ausschloss, indem ihnen die Einreise verwehrt wurde, haben sich die guten Beziehungen zu Belgien und in diesem Fall zum östlichen und ironischerweise deutschsprachigen Teil des Landes aus Sicht des Großherzogtums besonders bewährt.

„Wir wissen, dass in der Pandemie europäische Werte wie Offenheit und Freiheit auf die Probe gestellt wurden“, sagte Bettel. Man habe sehen können, wer wie viel dazu beigetragen habe, um diese Werte aufrecht zu erhalten – ein neuerlicher deutlicher Seitenhieb in Richtung Berlin. Welche Schwierigkeiten geschlossene Grenzen für Luxemburg bedeuten, verdeutlichte der Premier mit einem Posten: Zwei Drittel der Angestellten im luxemburgischen Gesundheitswesen seien Grenzpendler. „Hätten wir diese Menschen verloren, wären die Überlebenschancen von luxemburgischen Covid-Patienten weitaus geringer gewesen“, so Bettel. Insgesamt pendeln täglich rund 5.000 Menschen aus Ostbelgien ins Großherzogtum.

Wir wissen, dass in der Pandemie europäische Werte wie Offenheit und Freiheit auf die Probe gestellt wurden. Xavier Bettel Luxemburgischer Premierminister

Bevor sich beide Politiker vor der versammelten Presse erklären konnten, vermerkte das Protokoll die Verleihung der „Médaille de Commandeur de l’Ordre de la Couronne de Chêne“ („Orden der Eichenkrone“) an Oliver Paasch. Gewürdigt wurde damit insbesondere Paaschs persönlicher Einsatz für die Offenhaltung der belgisch-luxemburgischen Grenze während der Pandemie-Hochphase. Zur Einordnung: Die Medaille rangiert im Ordenssystem des Großherzoges hinter dem „Nassauischen Hausorden vom Goldenen Löwen“ und folgt seinerseits einer fünfstufigen Hierarchie. Höher als die nun an Paasch verliehene „Kommandanten-Klasse“ rangieren nur noch jene des Großoffiziers sowie an der Spitze das Großkreuz.

1 / 2 Premierminister Xavier Bettel zeichnet den Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Oliver Paasch (l.), mit dem „Orden der Eichenkrone“ aus. Foto: SIP

2 / 2 „Orden der Eichenkrone“ Foto: SIP





Kein Vorbild für Luxemburg

Im bilateralen Gespräch erörterten Bettel und Paasch aktuelle Probleme grenzüberschreitender Natur. So beispielsweise das sogenannte Geoblocking (die Blockierung von digitalen Inhalten bei Landeswechsel), das Paasch als „großes Ärgernis“ bezeichnete sowie das Medizinstudium für deutschsprachige belgische Studenten. Letztere hätten hinsichtlich ihrer Ausbildung an belgischen Universitäten mit „mannigfaltigen Hürden“ zu kämpfen. Hinzu komme, dass in Ostbelgien trotz eines allgemeinen Ärztemangels in Gesamt-Belgien und trotz bestehender Rechtsgrundlage keine eigene medizinische Fakultät aufgebaut wurde. „Das wäre viel zu aufwendig für diese kleine Bevölkerung“, so Paasch. Beide Länder bekräftigten daher ihre Absicht, auf Ministerebene auszuloten, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit sich ergeben könnten. Weitere Themen waren die Themen Tourismus, hier beispielhaft das Radfahrprojekt „Vennbahn“.

Oliver Paasch mit Xavier Bettel (r.) während der gemeinsamen Pressekonferenz. Foto: Marc Wilwert

Trotz der engen Zusammenarbeit wird es ein Modell aber wohl nie nach Luxemburg schaffen: die Bürgerräte der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Die Mitglieder jener Räte werden per Los bestimmt. Der Rat selbst ist eine Institution, die am Parlament angesiedelt ist und unmittelbaren Einfluss auf die Politikgestaltung hat. „Ich kann heute keine abschließende Bilanz ziehen“, sagte Paasch. Der Bürgerrat sei auf dem Weg, sich zu beweisen. Er habe sich bisher zu durchaus komplexen Themen wie Wohnungsbau, Inklusion und Pflege geäußert. „Die Vorschläge, die wir von den Bürgern erhalten haben, waren alle wirklich durchdacht“, so Paasch. Diese Form der deliberativen Demokratie könne eine wirkliche Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sein. „Die Mitglieder des Bürgerrats sind gezwungen, sich zu informieren, Parlamentarier und Experten anzuhören. Es lohnt sich, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen.“

Premier Bettel verwies auf die zahlreichen bereits bestehenden Möglichkeiten zur politischen Mitwirkung, darunter ein bereits eingerichteter Rat für Klimafragen sowie das Einreichen eigener Gesetzesvorschläge zwecks Abstimmung im Parlament. Dabei stellte er deutlich klar, dass das gewählte luxemburgische Parlament auch weiterhin die volle Verantwortung für politische Entscheidungen tragen soll. „Ich will nicht, dass dort nur Abgeordnete sitzen, die bei jeder Frage die Bürger befragen.“