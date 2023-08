Ein totes Mädchen und neun Verletzte bei Unfall auf französischer A7

Der Unfall ereignete sich bei Saint-Paul-Trois-Châteaux. Foto: Xose Bouzas / Hans Lucas via Reu

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(AFP/TJ) - Bei einer Massenkarambolage mit drei Fahrzeugen auf der A7 im Departement Drôme wurde am Samstagmorgen ein portugiesisches Mädchen getötet und neun Personen - zwei davon schwer - verletzt, wie die Feuerwehr berichtete. Unter den Unfallopfern ist auch ein Luxemburger.

Der Unfall, dessen Umstände nicht bekannt sind, ereignete sich laut Nachrichtenagentur AFP bei "normalem Wetter" kurz vor 5 Uhr in Nord-Süd-Richtung in der Gemeinde Saint-Paul-Trois-Châteaux. Auf dieser Höhe liegt das Atomkraftwerk Tricastin am Rhône.

"Unter den Opfern ist ein 11-jähriges Mädchen portugiesischer Nationalität gestorben, zwei Menschen sind sehr schwer verletzt. Sieben weitere Menschen wurden mit relativ ernsten Blessuren hospitalisiert", erklärte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Departements, die während der Bergungsarbeiten zeitweise über 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz hatte.

Ein Hubschrauber und zwei Landfahrzeuge des Smur de la Drôme evakuierten die Opfer - mehrheitlich portugiesische Staatsangehörige und ein Luxemburger, so die gleiche Quelle.