Ein strammer Hardliner wird Vereinigungsminister in Seoul

Wenn der südkoreanische Präsident einen neuen Vereinigungsminister ernennt, sorgt dies normalerweise nicht für internationale Schlagzeilen. Im Falle von Kim Young-ho jedoch sollte die Staatengemeinschaft ganz genau hinschauen: Der 63-Jährige ist schließlich ein erzkonservativer Hardliner, der eine grundlegende Neuausrichtung seines Ministeriums verheißt – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, während dessen die Spannungen zwischen den zwei Koreas deutlich zugenommen haben.



In der Vergangenheit waren südkoreanische Vereinigungsminister vor allem für ihre diplomatischen Töne bekannt. Meist hielten sie sich mit allzu direkter Kritik am nördlichen Nachbarn zurück, insbesondere auch bei den eklatanten Menschenrechtsverbrechen.



Der neue Minister hingegen machte gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt deutlich, dass er kaum einen Stein auf dem anderen lassen würde. „Politische Kontinuität ist wichtig. Aber angesichts der veränderten Situation besteht die Notwendigkeit, die innerkoreanischen Vereinbarungen selektiv zu überprüfen“, sagte Kim Young-ho am Freitag gegenüber der Presse. Was nach einer Detailfrage klingt, ist tatsächlich ein krasser Paradigmenwechsel: Zuvor hatte sich Seoul stets an sämtliche, mit Pjöngjang abgeschlossene Vereinbarungen gehalten, um trotz der regelmäßigen Regierungswechsel als zuverlässiger Verhandlungspartner zu gelten.

Kim Young-ho verliert keine Zeit



Wenig überraschend hagelte es von der linksgerichteten Opposition an Kritik. Eine Sprecherin der Demokratischen Partei (Minju-dang) sprach davon, dass Kim Young-ho „nicht die richtige Besetzung für die Position“ sei. Schließlich erwarte man sich vom Vereinigungsminister, dass dieser „den Grundstein für eine Vereinigung durch Dialog und Austausch legen muss“.



Kim hingegen steht für kritische und direkte Worte. Er gilt generell als Quereinsteiger, auch wenn er bereits als Sekretär für Menschenrechte und für Vereinigungsfragen Erfahrungen im Politikgeschäft sammeln konnte. In seinem Hauptberuf unterrichtete er zuletzt als Politikwissenschaftler an der Sungshin-Universität in Seoul. Berühmtheit erreichte er jedoch vor allem mit seinem Youtube-Kanal: Seit über fünf Jahren publiziert Kim jeden Tag kurze Erklär-Videos zu geopolitischen Fragen, darunter auch über Nordkorea.

Der Weg zur Wiedervereinigung wird sich erst öffnen, wenn das Regime von Kim Jong Un gestürzt und Nordkorea befreit ist. Kim Young-ho Vereinigungsminister in Südkorea



Wer sich durch das Archiv wühlt, stößt nun auf etliche brisante Aussagen, die in Pjöngjang zweifelsohne als krasse Provokation gewertet werden. Am 20. Februar sprach der neue Vereinigungsminister etwa davon, dass die USA aktiv darüber nachdenken sollten, „taktische Atomwaffen in Südkorea zu stationieren“. Und in einer Kolumne von 2019 schrieb er vom Umsturz des nordkoreanischen Regimes: „Der Weg zur Wiedervereinigung wird sich erst öffnen, wenn das Regime von Kim Jong Un gestürzt und Nordkorea befreit ist.“ Ebenfalls bezeichnete er die Beziehungen der zwei Länder als „feindselig“.

Von vielen Menschenrechts-NGOs dürfte Kim Young-hos Nominierung begrüßt werden. Denn der neue Verteidigungsminister hat bereits versprochen, auch die Menschenrechtsverbrechen in Nordkorea stärker in den Fokus zu rücken - ein Thema, das sonst eher unter den Teppich gekehrt wurde, um Diktator Kim Jong Un nicht zu verärgern.

Ohnehin angespannte Gemengelage



Die Beziehungen zwischen den zwei Koreas sind derzeit ziemlich angespannt. Die zuletzt 2018 erprobte Annäherung ist spektakulär gescheitert. Mittlerweile hat sich sowohl in Seoul als auch in Washington die bittere Erkenntnis durchgesetzt, dass man Nordkorea nicht mehr dazu bewegen wird können, sein Atomprogramm aufzugeben.



Seit letztem Jahr lässt Kim Jong Un in bisher in noch nie dagewesener Frequenz Raketentests durchführen und sein Waffenprogramm modernisieren. Laut Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes ist nur eine Frage der Zeit, bis Nordkorea erstmals seit 2017 wieder eine Atomwaffe testen wird.