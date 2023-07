Dringend handeln, um das Klimachaos so weit wie möglich zu begrenzen

Wir müssen das schützen, was für uns alle am wertvollsten ist: das Leben und die Gesundheit unserer Familien und Freunde, betont Frans Timmermans zum 15. Juli, dem Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer der weltweiten Klimakrise.

Zwei Jahre ist es her, dass schwere Unwetter im Ahrtal eine Schneise der Verwüstung hinterließen und viele Todesopfer zu beklagen waren. Foto: dpa

Fast zwei Jahre sind vergangen seit den verheerenden Überschwemmungen in Luxemburg, Belgien, Deutschland, und den Niederlanden. In nur wenigen Stunden forderten die Überschwemmungen 200 Todesopfer in den betroffenen Regionen, zerstörten Häuser und verursachten immense Schäden. Vielerorts hat die Flut immer noch sichtbare Spuren hinterlassen. Die Menschen und die Wirtschaft vor Ort werden Jahre brauchen, um sich davon zu erholen.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Wir werden immer häufiger mit Extremen konfrontiert sein.

Die Klimakrise ist mittlerweile so ernst, dass derartige Extremwetterereignisse nicht mehr als Ausnahme abgetan werden können. Auch Luxemburg ist immer häufiger von Überschwemmungen und Trockenperioden betroffen. Seit 2019 haben mindestens zwei Klimakatastrophen Luxemburg heimgesucht, Häuser und Geschäfte zerstört und immense Schäden verursacht. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Wir werden immer häufiger mit Extremen konfrontiert sein. Dieses Jahr setzen seit Monaten Dürren in ganz Europa unserer Landwirtschaft zu und haben in Frankreich und Spanien bereits im März zu Waldbränden geführt. Italien hingegen hat mit den Folgen der verheerenden Überschwemmungen in der Po-Ebene zu kämpfen.

Auch wenn die Auswirkungen des Klimawandels glücklicherweise nicht immer tödlich sind, so betreffen sie doch sämtliche Aspekte unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens: Dürren, Hitze und Stürme lassen die Ernteerträge einbrechen, fehlendes Kühlwasser für Industrieanlagen und Energieerzeugung zwingt zur Abschaltung von Anlagen, extreme Regenfälle fluten Keller, spülen den fruchtbaren Oberboden fort und machen Straßen unbenutzbar, niedrige Wasserstände verhindern die Stromerzeugung aus Wasserkraft, die fortschreitende Wüstenbildung bedroht einst fruchtbares Ackerland, Schädlinge wie der Borkenkäfer gedeihen und dezimieren die Wälder Europas, und unsere Gesundheit ist zunehmend durch Hitzeerkrankungen und „Tropenkrankheiten“ wie Denguefieber, die nun in Europa Fuß fassen, in Gefahr.

Ein besserer Schutz für Menschen, Wohnhäuser, Infrastrukturen, Gesundheitssysteme und unsere Wirtschaft vor dem Klimawandel wird uns in Zukunft Geld sparen. Und vor allem wird er Leben retten.

In der Europäischen Union fordern Klimaextreme bereits Todesopfer und verursachen wirtschaftliche Schäden in Höhe von über zwölf Milliarden Euro pro Jahr, von denen die meisten nicht versichert oder versicherbar sind. Gleichzeitig steigen die Temperaturen in Europa schneller als auf anderen Kontinenten und es wird immer wahrscheinlicher, dass wir das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, das im Übereinkommen von Paris festgelegt ist, bereits in diesem Jahrzehnt überschreiten werden.

Natürlich kann das ständige Warnen vor dem Klimawandel psychisch stark belastend sein und sogar Ängste und Verzweiflung hervorrufen.

Natürlich kann das ständige Warnen vor dem Klimawandel psychisch stark belastend sein und sogar Ängste und Verzweiflung hervorrufen. Dies betrifft vor allem die jüngeren Generationen. Die Herausforderung ist zu groß, um sie einfach zu ignorieren. Wir dürfen nicht weitermachen wie bisher. Aber gleichzeitig ist auch nicht alles hoffnungslos, ganz und gar nicht.

Was in der EU schon geschehen ist - und noch geschehen muss

In der EU wurden kürzlich verschiedene rechtliche Maßnahmen verabschiedet, die zu einer deutlich rascheren Senkung unserer Emissionen beitragen werden, und auch andere Länder in der Welt verstärken ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Es ist nun also allerhöchste Zeit die Ärmel hochzukrempeln und zu handeln.

Im Frühjahr nächsten Jahres wird die EU erstmals eine Bewertung der Klimarisiken veröffentlichen. Diese Analyse wird zeigen, wie sich der heutige und künftige Klimawandel auf die Umwelt, die Wirtschaft und generell die Gesellschaft in Europa auswirken könnte. Sie wird als Leitfaden für das weitere Vorgehen dienen.

Wir arbeiten auch mit Hochdruck an der Entwicklung von Werkzeugen, um uns besser vorzubereiten. So wirken wir beispielsweise der wachsenden Waldbrandgefahr durch bessere Satellitenüberwachung und der Verdoppelung der EU-Einsatzkräfte zur Waldbrandbekämpfung bereits für diesen Sommer entgegen.

Zahlreiche weitere europäische Projekte sind angelaufen, um die Landwirte zu schützen und vor dem Hintergrund von Dürren und Überschwemmungen Ernährungssicherheit zu gewährleisten; um in Städten durch die Anpflanzung von Bäumen und eine bessere Stadtplanung für Abkühlung zu sorgen; und um unsere Gesundheits- und Energiesysteme durch Stresstests und die Modernisierung von Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Kraftwerke besser auszustatten. Aber wir müssen unsere Anstrengungen noch verstärken.

Dafür sind natürlich Investitionen nötig, aber deren Kosten sind im Vergleich zu den Kosten des Nichtstuns gering. Wirtschaftlich gesehen hat das Hochwasser in Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden Schäden in Höhe von mindestens 43 Milliarden Euro verursacht.

Aus wirtschaftlicher Sicht beliefen sich in Luxemburg die Kosten der durch den Tornado in 2019 und die Überschwemmungen in 2021 verursachten Schäden auf mehr als 225 Millionen Euro. Verluste, wobei der Großteil durch Versicherungen und teilweise vom Staat gedeckt wurde.

Wir müssen bei all dem bedenken, wie viele Opfer der Klimawandel und die damit einhergehenden Extreme bereits jetzt fordert. Fast überall in der Europäischen Union haben Menschen als direkte Folge klimabedingter Katastrophen ihr Leben verloren. Und jedes Opfer ist eines zu viel. Sie und ihre Geschichten dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Ein besonderer Tag

Aus diesem Grund ist es gut, dass das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten den 15. Juli zum Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer der weltweiten Klimakrise erklärt haben – ein Tag, um uns gemeinsam an sie zu erinnern und uns über unser künftiges Vorgehen auszutauschen.

Der 15. Juli 2021 war einer der schlimmsten Tage in der Großregion. Es ist gleichzeitig auch ein Tag im Hochsommer, der im Hinblick auf den Klimawandel oftmals besonders herausfordernd ist.

Der Gedenktag soll die Erinnerung aufrechterhalten und uns allen eindringlich vor Augen führen, dass jetzt gehandelt werden muss, damit die Auswirkungen des Klimawandels so gering wie möglich gehalten werden.

Denn wir müssen das schützen, was für uns alle am wertvollsten ist: das Leben und die Gesundheit unserer Familien und Freunde.

* Der Autor ist Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission und zuständig für den Green Deal.