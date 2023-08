Die Brücke als tödliche Falle

Share this with email

Es ist der Albtraum für jeden Autofahrer: Die Brücke, über die er/sie gerade fährt, stürzt plötzlich ein. Am 14. August 2018 wird dieser Albtraum wahr: In Genua bricht ein Pylon der Morandi-Brücke, reißt ein 250 Meter langes Teilstück der Stadtautobahn in die Tiefe – und 43 Menschen mit in den Tod.

Kaum vorstellbar, was in jenen dramatischen Augenblicken im Kopf jenes Fahrers vorgeht, der seinen Lastwagen so gerade noch vor dem tödlichen Abgrund abbremsen kann, in ein Nichts blickt und befürchten muss, dass der Rest der Brücke auch nachgibt …

Die Morandi-Brücke, benannt nach ihrem Architekten Riccardo Morandi, war einsturzgefährdet. Das ergeben die Untersuchungen nach dem Unglück. Dabei stellt sich auch heraus, dass die Betreibergesellschaft seit 2014 von den Risiken wusste – und nichts unternahm, außer weiter Mautgebühren auf jener Fernstraße nach Frankreich zu erheben, die zudem als Zufahrt zu Italiens größtem Hafen diente und stündlich von 1.000 Lastwagen überquert wurde.

Die neue Brücke wurde am 3. August 2020 feierlich in Betrieb genommen, unter anderem mit einer Flugeinlage der Kunststaffel der Frecce Tricolori. Foto: AP/dpa

Mittlerweile ist die Schrägseilbrücke, bei ihrer Fertigstellung 1967 ein architektonisches Meisterwerk, komplett aus dem Stadtbild Genuas verschwunden, eine schlichtere Konstruktion überspannt heute das Tal.

