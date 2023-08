Deutsche Regierung will Cannabis „kontrolliert“ legalisieren

Share this with email

Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis soll künftig für Erwachsene in Deutschland straffrei bleiben. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur kontrollierten Freigabe von Cannabis. Demnach soll der Privatanbau, Eigenkonsum und der Besitz in bestimmten Grenzen künftig erlaubt sein. Für Kinder und Jugendlichen bleibt der Konsum verboten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von einer „Wende in der Drogenpolitik“.

Nach den Worten von Lauterbach soll der Gesetzentwurf eine Antwort auf den steigenden Cannabiskonsum, die wachsende Drogenkriminalität und einen wachsenden Schwarzmarkt mit besonders gesundheitsschädlichen Angeboten sein. Cannabisdelikte machten inzwischen 50 Prozent der Drogendelikte aus.

Der Konsum solle begrenzt und sicherer gemacht werden, besonders für Jugendliche, sagte der SPD-Politiker. Bis zum Alter von 25 Jahren könne das wachsende Gehirn vom Konsum nachhaltig geschädigt werden und zu Psychosen, Aufmerksamkeitsstörungen sowie einer größeren Suchtaffinität führen. Hierzu werde es eine Präventionskampagne geben. Nach Angaben von Lauterbach werden die Preise „wahrscheinlich“ niedriger als auf dem Schwarzmarkt sein.

Genossenschaften dürfen gemeinsam anbauen

Laut Gesetzentwurf ist Erwachsenen der private Eigenanbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenkonsum sowie der gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Anbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinigungen oder Genossenschaften erlaubt. Werbung und Sponsoring soll verboten werden. Um Anbauorte solle es eine Schutzzone von 200 Meter Abstand etwa zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen oder Sportstätten geben.

Vereinigungen dürfen maximal 500 Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland haben. Sie dürfen Cannabis nur an Mitglieder weitergeben: 25 Gramm pro Tag oder 50 Gramm pro Monat. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren gelten 30 Gramm pro Monat mit einer Begrenzung des zulässigen THC-Gehalts auf zehn Prozent.

Die CDU übte scharfe Kritik an dem Vorhaben. Die Regierung werfe „den Kinder- und Jugendschutz komplett über Bord“. Sie ignoriere die Warnungen besonders von Kinder- und Jugendärzten, wonach Cannabiskonsum zu Depressionen, Psychosen, Angststörungen und Entwicklungsverzögerungen gerade bei Jugendlichen führen könne, so die CDU-Familienpolitikerin Silvia Breher.

Ab 21. Juli ist privater Cannabis-Anbau legal

Nach den Worten des Gesundheitspolitischen Sprechers der CDU, Tino Sorge, nimmt die Bundesregierung das Abhängigkeitsrisiko billigend in Kauf. Selbst laut Studien im Auftrag des Gesundheitsministerium werde der Freizeitkonsum von Cannabis bei der geplanten Freigabe steigen.